Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του που έριξε τον αλ Άσαντ
Το Χαλέπι ήταν μία από τις πρώτες εστίες κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της εξουσίας του Άσαντ το 2011, διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο
Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, μετέβη σήμερα 29 Νοεμβρίου στο Χαλέπι, ένα χρόνο μετά την επίθεση του ισλαμιστικού συνασπισμού του, η οποία οδήγησε στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.
Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, δυνάμεις του συνασπισμού αυτού αναχώρησαν από την Ιντλίμπ, βορειότερα, και έφθασαν στις πύλες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, την οποία έθεσαν υπό τον έλεγχο τους δύο ημέρες αργότερα. Στις 8 Δεκεμβρίου κατέλαβαν την πρωτεύουσα Δαμασκό.
«Το Χαλέπι ξαναγεννιέται, και μαζί του ξαναγεννιέται όλη η Συρία», δήλωσε ο πρώην τζιχαντιστής ενώπιον εκατοντάδων συγκεντρωμένων μπροστά από τη διάσημη ακρόπολη του Χαλεπίου.
Λίγο αργότερα, ο αλ Σάρα εμφανίστηκε στην πύλη της ακρόπολης κοντά σε μια τεράστια συριακή σημαία, μέσα σε αυτό τον εμβληματικό χώρο που υπέστη σοβαρές ζημιές στα χρόνια του πολέμου.
Πρωτοστάτησε το Χαλέπι στις διαδηλώσεις κατά του Άσαντ
Το Χαλέπι ήταν μία από τις πρώτες εστίες κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της εξουσίας του Άσαντ το 2011, διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο.
Επί τέσσερα χρόνια, η πόλη παρέμεινε διχασμένη μεταξύ ενός τομέα πιστού στο καθεστώς Άσαντ στις δυτικές συνοικίες, όπου ζούσε η πλειοψηφία του πληθυσμού, και των ανταρτών που έλεγχαν ανατολικές συνοικίες.
Με την υποστήριξη του Ρώσου συμμάχου τους, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης στα τέλη του 2016, πριν την καταλάβει ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα οκτώ χρόνια αργότερα.
Η αστραπιαία επίθεση του συνασπισμού, που ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2024, έβαλε τέλος σε περισσότερο από μισό αιώνα κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ.
