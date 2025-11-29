Live streaming: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – Διομήδης Άργους
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – Διομήδης Άργους, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Handball Premier.
Μετά την πρόκριση στη φάση των «16» του EHF European Cup, η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στις 16:15, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Διομήδη Άργους, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, σε ένα ματς στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Handball Premier.
«Νίκη και καλή εμφάνιση»
Στέφανος Μιχαηλίδης: «Προερχόμαστε από δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, που καταφέραμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη με δύο νίκες. Τώρα, επιστρέφουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Διομήδη. Είμαστε ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Επιστρέφουμε στην έδρα μας, με στόχο φυσικά τη νίκη και μία καλή εμφάνιση».
