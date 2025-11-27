Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Αντρέα Γκαρντίνι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Ιταλός τεχνικός βρέθηκε στο τιμόνι των «ερυθρόλευκων» από το καλοκαίρι του 2024 και σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε τρεις τίτλους (League Cup, Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup), ενώ οδήγησε τον Ολυμπιακό και στην ιστορική παρουσία του στα προημιτελικά του CEV Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τον Γκαρντίνι:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Αντρέα Γκαρντίνι. Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ, το καλοκαίρι του 2024.

Μαζί κατακτήσαμε ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα League Cup και ένα Super Cup, ενώ φτάσαμε έως τη φάση των «8» του CEV Champions League.

Κόουτς, καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»