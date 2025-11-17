Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι
Ο Αντρέα Γκαρντίνι αναμένεται να αποτελέσει να παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, μετά και την αναπάντεχη ήττα των Πειραιωτών στην Καλαμάτα από την τοπική ομάδα.
Εξελίξεις αναμένονται στο βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς ο Αντρέα Γκαρντίνι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, μετά και τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα με Καλαμάτα για το πρωτάθλημα και με Λας Πάλμας για τα προκριματικά του Champions League.
Ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του και έτσι στο ματς με την Σύρο αναμένεται να καθίσει στον πάγκο ο βοηθός προπονητή, με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει το ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του Γκαρντίνι.
Μάλιστα αν δεν αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού προς το καλύτερο, η αντικατάσταση του Ιταλού τεχνικού δεν θα είναι η μοναδική διορθωτική κίνηση που θα κάνει η ομάδα του Πειραιά.
Ο Ιταλός τεχνικός, οδήγησε την ομάδα την περασμένη σεζόν στα προημιτελικά του CEV Champions League, αλλά και στην κατάκτηση τριών εγχώριων τίτλων, αλλά όχι του πρωταθλήματος και δεν θα συνεχίσει στο Λιμάνι.
O Γκαρντίνι πιστώνεται την κακή εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα αποκλείστηκε από το CEV Champions League από την ισπανική Λας Πάλμας, ενώ ηττήθηκε και από τη νεοφώτιστη Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Volley League ανδρών με 3-2 σετ.
