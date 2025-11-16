Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-2: Έκπληξη από τους νεοφώτιστους

Ο Ολυμπιακός αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ, έχασε με 3-2 από την Καλαμάτα, η οποία έκανε την έκπληξη της 4ης αγωνιστικής στη Volley League, παίρνοντας την δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε χωρίς τους Τζούριτς, Τζιάβρα και Πέριν, ενώ προερχόταν και από ένα κουραστικό ταξίδι από την Ισπανία και είχε και την μετάβαση στην Καλαμάτα. Αυτά βέβαια δεν αποτελούν δικαιολογία για την εμφάνιση και την ήττα, με τον Αντρέα Γκαρντίνι να πρέπει πλέον να βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι στα δύο πρώτα σετ τα οποία και κατέκτησαν, το πρώτο με 21-25, ενώ στο δεύτερο επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση και 17-25 και εκεί έδειξαν πως πάνε για να καθαρίσουν το ματς στο τρίτο σετ.

Οι «νεοφώτιστοι» όμως πήραν τα δύο επόμενα σετ με το ίδιο μάλιστα σκορ (25-23), ισοφάρισαν σε 2-2 και πήγαν το ματς στο tie break, κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι στους Πειραιώτες.

Εκεί κατάφεραν να προηγηθούν με 9-6 και δεν έχασαν ποτέ τη διαφορά των τριών πόντων, επικρατώντας και στο τελευταίο σετ του Ολυμπιακού με 15-12 και παίρνοντας τη νίκη, η οποία συνιστά και μεγάλη έκπληξη στο πρωτάθλημα.

Τα σετ: 21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12