Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Τεχνογνωσία και συναίσθημα, ο ιδανικός συνδυασμός
On Field 29 Νοεμβρίου 2025 | 14:22

Τεχνογνωσία και συναίσθημα, ο ιδανικός συνδυασμός

O Παναθηναϊκός απέκτησε νέα διοικητική δομή και ψάχνει τη σωστή μίξη ανάμεσα στην ιστορία του συλλόγου και στα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Κάθε ποδοσφαιρικό σχέδιο όταν παρουσιάζεται, συνοδεύεται από αισιοδοξία, χαμόγελα, ενίοτε με σιγουριά για την επιτυχία. Βέβαια, μετράει το τελικό αποτέλεσμα και όχι τόσο η αρχή. Ωστόσο, αυτή η αρχή έχει σημασία να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια. Δηλαδή, η επιλογή των επαγγελματιών οι οποίοι θα εφαρμόσουν το σχέδιο, να περιέχει ορθολογικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Να μην πρόκειται για μαθητευόμενους μάγους ή απλώς για παλαίμαχους που… ματώσαν τη φανέλα, αλλά δεν έχουν περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση σε άλλα πεδία.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάσχει στο συγκεκριμένο σκέλος. Στο παρελθόν δεν προσλήφθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα, με συνέπεια ο σύλλογος να το πληρώσει σε όλα τα επίπεδα. Ένα κόστος που επωμίζεται κυρίως ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια χωρίς αντίκρισμα.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο, το νέο εγχείρημα στο Τριφύλλι επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Γιατί οι υπεύθυνοι έχουν διαπιστευτήρια και δεν προτιμήθηκαν επειδή είναι γνωστοί ή υποδείξεις κάποιου φίλου. Επιπλέον, δεν θα ισχύσει πλέον η ενός ανδρός αρχή, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Συγκροτήθηκε ένα κέντρο εξουσίας και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συλλογικά από τους εμπλεκόμενους, υπό την εποπτεία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ. Ο οποίος πληρώνει και επιβάλλεται να γνωρίζει που κατευθύνονται τα λεφτά του.

Οι αποφάσεις είχαν τα σωστά κριτήρια

Καθοριστική συμβολή στη νέα δομή του Παναθηναϊκού έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός συμβούλευσε τον Αλαφούζο πως να ενεργήσει για να μην υποπέσει στα ίδια λάθη και τον έπεισε εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων ευρωπαϊκών clubs. Πρωτίστως, για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα στέλεχος για να εργαστεί στο Τριφύλλι. Ο Αλαφούζος άκουσε τον Μπαλντίνι και έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις, με τις παρεμβάσεις και τη στελέχωση να συνεχίζεται.

Πλέον, το ζητούμενο το περιέγραψε εξαιρετικά ο Τάκης Φύσσας στην παρουσίαση των Στέφανου Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. «Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια νέα οργανωτική δομή. Έχει ένα μοντέλο διοίκησης στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν επαγγελματίες με σημαντικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γνήσιοι Παναθηναϊκοί. Θέλουμε να πετύχουμε τον συνδυασμό του επαγγελματισμού με την Παναθηναϊκή συνείδηση. Την τεχνογνωσία με το συναίσθημα» τόνισε με έμφαση ο παλαίμαχος αριστερός μπακ.

Την ομάδα την προπονεί ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, ίσως με το πιο σπουδαίο βιογραφικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σίγουρα  ο πιο ακριβοπληρωμένος. Στη διοίκηση μετέχουν δύο παίκτες οι οποίοι είναι δηλωμένοι παναθηναϊκοί, ο Φύσσας και ο Κοτσόλης, αλλά ταυτόχρονα έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο τους. Ο Κοτσόλης, νεοφερμένος στο οργανόγραμμα, έχει να επιδείξει άκρως επιτυχημένο στην Κηφισιά. Μία δουλειά που όπως παραδέχτηκε, αποτέλεσε το «διαβατήριο» της πρόσληψης του στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήταν ο μοναδικός στην αγορά που συνδυάζει την επιτυχημένη παραγοντική καριέρα με την ιδιότητα του βετεράνου του συλλόγου.

Επίσης, ο Ζέκα εντάχτηκε στο τμήμα σκάουτινγκ, έχει αφήσει το αποτύπωμα του στο Τριφύλλι και τώρα παρακολουθεί σεμινάρια της UEFA. Άρα, έχει τα εχέγγυα να μετατραπεί σε ένα επιμορφωμένο στέλεχος που θα προσφέρει μακροπρόθεσμα στην ομάδα. Τέλος, τον Κορόνα τον γνωρίσαμε την Παρασκευή, βρίσκεται στην Αθήνα λίγες μέρες και μπορούμε να αξιολογήσουμε την εργασία του στην Αλμερία και στη Βαλένθια. Για την Αλμερία ο Κορόνα είναι ένας legend, την υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής και μετά από διοικητική θέση και τα κατάφερε περίφημα. Τα πεπραγμένα του Κορόνα στη Βαλένθια είναι αμφιλεγόμενα, αλλά ένα πρότζκετ εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη και όχι από τον εργαζόμενο. Από τη σκοπιά του αφεντικού των «νυχτερίδων», ο Κορόνα δημιούργησε έσοδα και εκπλήρωσε τους στόχους…

Στη διοίκηση έχει επιστρέψει ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, ο οποίος την Παρασκευή εμφανίστηκε δίπλα στον Γιάννη Αλαφούζο. Κάποια στιγμή θα αναλάβει θέση στην ΠΑΕ, αλλά πρόκειται για κάτι τυπικό. Γιατί επί της ουσίας, ήδη ασχολείται καθημερινά με τα του Τριφυλλιού. Αργά ή γρήγορα θα συνεργαστεί με τους «πράσινους» ο Σοφοκλής Πιλάβιος, άλλος ένας δηλωμένος παναθηναϊκός, όπως ο Μπουτσικάρης.

Είναι εμφανές σε όλους ότι ο «πράσινος» οργανισμός συνδέεται ξανά με τις ρίζες του και δεν αποξενώνεται, αλλά παράλληλα αυτό δεν συντελείται σε βάρος των σημερινών ποδοσφαιρικών προτύπων. Επιχειρείται μία μίξη, που θα δίνει την αίσθηση στους οπαδούς ότι ο σύλλογος σέβεται το παρελθόν του, δεν το απαρνείται και λειτουργεί εναρμονισμένος με το «σήμερα».

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

World
Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

inWellness
inTown
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24.11.25

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Art 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την αμαρτία της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Σύνταξη
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Super League 2 29.11.25

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)

Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει
Σαν ταινία 007 29.11.25

Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει

Το καλοκαίρι του 1997, το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο, ένα Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger του Τζέιμς Μποντ εκλάπη. Για χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Τώρα, όμως, έχει προκύψει μια νέα θεωρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού
Περιορισμοί 29.11.25

Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής σε 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί. Εργαζόμαστε για να τα ανοίξουμε το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, Λουίς Πλάνας

Σύνταξη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Τα μοντέλα 29.11.25

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο