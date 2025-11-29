Τεχνογνωσία και συναίσθημα, ο ιδανικός συνδυασμός

Κάθε ποδοσφαιρικό σχέδιο όταν παρουσιάζεται, συνοδεύεται από αισιοδοξία, χαμόγελα, ενίοτε με σιγουριά για την επιτυχία. Βέβαια, μετράει το τελικό αποτέλεσμα και όχι τόσο η αρχή. Ωστόσο, αυτή η αρχή έχει σημασία να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια. Δηλαδή, η επιλογή των επαγγελματιών οι οποίοι θα εφαρμόσουν το σχέδιο, να περιέχει ορθολογικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Να μην πρόκειται για μαθητευόμενους μάγους ή απλώς για παλαίμαχους που… ματώσαν τη φανέλα, αλλά δεν έχουν περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση σε άλλα πεδία.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάσχει στο συγκεκριμένο σκέλος. Στο παρελθόν δεν προσλήφθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα, με συνέπεια ο σύλλογος να το πληρώσει σε όλα τα επίπεδα. Ένα κόστος που επωμίζεται κυρίως ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια χωρίς αντίκρισμα.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο, το νέο εγχείρημα στο Τριφύλλι επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Γιατί οι υπεύθυνοι έχουν διαπιστευτήρια και δεν προτιμήθηκαν επειδή είναι γνωστοί ή υποδείξεις κάποιου φίλου. Επιπλέον, δεν θα ισχύσει πλέον η ενός ανδρός αρχή, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Συγκροτήθηκε ένα κέντρο εξουσίας και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συλλογικά από τους εμπλεκόμενους, υπό την εποπτεία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ. Ο οποίος πληρώνει και επιβάλλεται να γνωρίζει που κατευθύνονται τα λεφτά του.

Οι αποφάσεις είχαν τα σωστά κριτήρια

Καθοριστική συμβολή στη νέα δομή του Παναθηναϊκού έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός συμβούλευσε τον Αλαφούζο πως να ενεργήσει για να μην υποπέσει στα ίδια λάθη και τον έπεισε εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων ευρωπαϊκών clubs. Πρωτίστως, για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα στέλεχος για να εργαστεί στο Τριφύλλι. Ο Αλαφούζος άκουσε τον Μπαλντίνι και έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις, με τις παρεμβάσεις και τη στελέχωση να συνεχίζεται.

Πλέον, το ζητούμενο το περιέγραψε εξαιρετικά ο Τάκης Φύσσας στην παρουσίαση των Στέφανου Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. «Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια νέα οργανωτική δομή. Έχει ένα μοντέλο διοίκησης στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν επαγγελματίες με σημαντικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γνήσιοι Παναθηναϊκοί. Θέλουμε να πετύχουμε τον συνδυασμό του επαγγελματισμού με την Παναθηναϊκή συνείδηση. Την τεχνογνωσία με το συναίσθημα» τόνισε με έμφαση ο παλαίμαχος αριστερός μπακ.

Την ομάδα την προπονεί ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας, ίσως με το πιο σπουδαίο βιογραφικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σίγουρα ο πιο ακριβοπληρωμένος. Στη διοίκηση μετέχουν δύο παίκτες οι οποίοι είναι δηλωμένοι παναθηναϊκοί, ο Φύσσας και ο Κοτσόλης, αλλά ταυτόχρονα έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο τους. Ο Κοτσόλης, νεοφερμένος στο οργανόγραμμα, έχει να επιδείξει άκρως επιτυχημένο στην Κηφισιά. Μία δουλειά που όπως παραδέχτηκε, αποτέλεσε το «διαβατήριο» της πρόσληψης του στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήταν ο μοναδικός στην αγορά που συνδυάζει την επιτυχημένη παραγοντική καριέρα με την ιδιότητα του βετεράνου του συλλόγου.

☘ Rafa Benítez with six wins out of seven since joining Panathinaikos 👏#UEL pic.twitter.com/yMwB5q6L2B — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 28, 2025

Επίσης, ο Ζέκα εντάχτηκε στο τμήμα σκάουτινγκ, έχει αφήσει το αποτύπωμα του στο Τριφύλλι και τώρα παρακολουθεί σεμινάρια της UEFA. Άρα, έχει τα εχέγγυα να μετατραπεί σε ένα επιμορφωμένο στέλεχος που θα προσφέρει μακροπρόθεσμα στην ομάδα. Τέλος, τον Κορόνα τον γνωρίσαμε την Παρασκευή, βρίσκεται στην Αθήνα λίγες μέρες και μπορούμε να αξιολογήσουμε την εργασία του στην Αλμερία και στη Βαλένθια. Για την Αλμερία ο Κορόνα είναι ένας legend, την υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής και μετά από διοικητική θέση και τα κατάφερε περίφημα. Τα πεπραγμένα του Κορόνα στη Βαλένθια είναι αμφιλεγόμενα, αλλά ένα πρότζκετ εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη και όχι από τον εργαζόμενο. Από τη σκοπιά του αφεντικού των «νυχτερίδων», ο Κορόνα δημιούργησε έσοδα και εκπλήρωσε τους στόχους…

Στη διοίκηση έχει επιστρέψει ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, ο οποίος την Παρασκευή εμφανίστηκε δίπλα στον Γιάννη Αλαφούζο. Κάποια στιγμή θα αναλάβει θέση στην ΠΑΕ, αλλά πρόκειται για κάτι τυπικό. Γιατί επί της ουσίας, ήδη ασχολείται καθημερινά με τα του Τριφυλλιού. Αργά ή γρήγορα θα συνεργαστεί με τους «πράσινους» ο Σοφοκλής Πιλάβιος, άλλος ένας δηλωμένος παναθηναϊκός, όπως ο Μπουτσικάρης.

Είναι εμφανές σε όλους ότι ο «πράσινος» οργανισμός συνδέεται ξανά με τις ρίζες του και δεν αποξενώνεται, αλλά παράλληλα αυτό δεν συντελείται σε βάρος των σημερινών ποδοσφαιρικών προτύπων. Επιχειρείται μία μίξη, που θα δίνει την αίσθηση στους οπαδούς ότι ο σύλλογος σέβεται το παρελθόν του, δεν το απαρνείται και λειτουργεί εναρμονισμένος με το «σήμερα».