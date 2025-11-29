Αμύντας – Ολυμπιακός: Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για τις «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αμύντα (29/11, 11:45) στο πρώτο ματς του προγράμματος της 8ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στη φάση των ομίλων της Euroleague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (συνέχεια στη φάση των «32» του EuroCup), η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο (29/11) στις 11:45, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Αμύντα εκτός έδρας, στο κλειστό Υμηττού «Α. Ζούπας», για την 8η αγωνιστική της Α1.
Οι δηλώσεις της Ιωάννας Δίελα:
«Το Σάββατο, αντιμετωπίζουμε τον Αμύντα και θέλουμε να βγάλουμε στο παρκέ αντίδραση και σοβαρότητα, από το πρώτο λεπτό. Ερχόμαστε από ένα απαιτητικό παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ολοκληρώσαμε την πορεία μας στη EuroLeague. Παρόλα αυτά, κρατάμε τα σωστά στοιχεία και συνεχίζουμε. Τώρα, στρεφόμαστε πλήρως στο EuroCup και στις εγχώριες υποχρεώσεις μας, με στόχο να δείξουμε συνέπεια, ενέργεια και καθαρό μυαλό. Απέναντι στον Αμύντα, πρέπει να επιβάλουμε το ρυθμό μας, να παίξουμε με ένταση και να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι».
