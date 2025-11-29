Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
«Η γη της ελιάς»: Οι συγκλονιστικές εξελίξεις συνεχίζονται στη δραματική σειρά του MEGA
Media 29 Νοεμβρίου 2025 | 12:13

«Η γη της ελιάς»: Οι συγκλονιστικές εξελίξεις συνεχίζονται στη δραματική σειρά του MEGA

Απρόβλεπτα γεγονότα έρχονται αλλά και συναισθηματικές εντάσεις που κατακλύζουν τους χαρακτήρες.

Η Ερωφίλη ανακαλύπτει την εγκυμοσύνη της σε μια στιγμή γεμάτη αβεβαιότητα και η απόφασή της να κρατήσει το παιδί αλλάζει τα δεδομένα.

Η Δάφνη παγιδεύεται σε έναν επικίνδυνο εκβιασμό και καταφεύγει στη Χριστιάνα για να τη βοηθήσει.

Η Σοφία πέφτει θύμα δολοφονίας και ο Στέφανος καλείται να αντιμετωπίσει την ανείπωτη θλίψη της Μαλένας.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 30 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 55 (Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Ερωφίλη ζει στιγμές αγωνίας και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να την πείσει πως πρέπει να κρατήσει το παιδί, ακόμη κι αν βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου με τον Αντώνη.

Την ίδια ώρα, η Δάφνη προσπαθεί να κρύψει ότι πούλησε τα κοσμήματά της για να πληρώσει τον εκβιαστή, όμως ο Παυλής πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια. Η Φιλιώ εξαφανίζεται μυστηριωδώς από ένα παιδικό πάρτι.

Η Μαργαρίτα πηγαίνει να την παραλάβει και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Στην ταβέρνα, η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο να τρώει με τη Σοφία και γεμίζει από θυμό κι απογοήτευση.

Την επόμενη μέρα, του πετάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων. Στο μεταξύ, ο Μανώλης και η Άννα ρισκάρουν παίρνοντας μαζί τους στη Μάνη τη βαλίτσα που είχε μέσα τις ράβδους χρυσού.

Η Χριστιάνα το μαθαίνει, πανικοβάλλεται και ζητά τη βοήθεια του Αντώνη. Σ’ ένα φιλικό τραπέζι, η Ερωφίλη αποκαλύπτει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος, με τους παρευρισκόμενους να νιώθουν αμήχανα, καθώς ξέρουν ότι το παιδί μπορεί να είναι του Στάθη.

Ο εκβιαστής τής Δάφνης επιστρέφει, απαιτώντας τα διπλάσια χρήματα. Το σοκαριστικό, όμως, θα είναι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Η Ισμήνη κάνει υπέρηχο και όλοι μαθαίνουν το φύλο του μωρού.

Επεισόδιο 56 (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης είναι πολύ χαρούμενος με την εγκυμοσύνη της Ερωφίλης, ενώ αυτή είναι ακόμα μουδιασμένη με αυτή την εξέλιξη. Όταν ο Στάθης μάθει για την εγκυμοσύνη, θα ξαφνιαστεί πάρα πολύ και δεν θα αντιδράσει καλά, πόσω μάλλον όταν του πει η Ερωφίλη ότι το μωρό δεν είναι δικό του.

Ο Αντώνης αναθέτει στην Αμαλία να βάλει ανθρώπους να κλέψουν τη βαλίτσα της Χριστιάνας από το σπίτι της Άννας. Η Αμαλία προχωράει το σχέδιο, αλλά η βαλίτσα είναι άδεια, κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στη Χριστιάνα.

Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια.

Η Αλεξάνδρα υπόσχεται στην Ερωφίλη ότι θα είναι δίπλα της τόσο στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, όσο και μετά, κι έτσι μητέρα και κόρη τα ξαναβρίσκουν μετά από την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους.

Ο Παυλής γυρίζει στο σπίτι και διαπιστώνει ότι η Δάφνη έχει φύγει με το μωρό, χωρίς να πει πού πάει. Ο Μανώλης και ο Πότης πιάνονται στα χέρια. Ο Μιχάλης απολογείται στον Ανακριτή, ο οποίος στη συνέχεια διατάζει την προφυλάκισή του.

Επεισόδιο 57 (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Μιχάλης προφυλακίζεται κι η Χριστιάνα προσπαθεί να βρει τρόπο να τον επισκεφθεί. Παράλληλα, εκείνη αγωνιά για τις ράβδους χρυσού, καθώς ο Αντώνης τη διαβεβαιώνει ότι αποκλείεται να τις άρπαξε η Αμαλία.

Η Άννα πείθει τον Πότη και τον Μανώλη να αποσύρουν τις μηνύσεις, αλλά τα αποτυπώματα του Μανώλη βγάζουν λαβράκι, καθώς ο Κουράκος εντοπίζει τον συσχετισμό τους με τον serial killer και τον φόνο που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο, στη Μάνη.

Η Δάφνη σκαρφίζεται άλλο ένα ψέμα με σκοπό να εξασφαλίσει ακόμα δέκα χιλιάρικα για τον εκβιασμό. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Στάθη για τις βρώμικες δουλειές του Δημοσθένη όσο ήταν στην Αμερική κι εκείνος με τη σειρά του ψαρεύει την Ασπασία.

Η Βασιλική αποφασίζει να πάει στην Κρήτη μαζί με τον Μανώλη. Η Δάφνη νιώθει τον κλοιό να σφίγγει κι αναγκάζεται να εμπιστευθεί τη Χριστιάνα και να της πει όλη την αλήθεια.

Η Σοφία εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου για να δει το παιδί, αλλά ο αυτός που την παρακολουθεί, καραδοκεί και την σκοτώνει.

Επεισόδια 58 + 59 (Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00)

Ο Στέφανος, συντετριμμένος από τη δολοφονία της Σοφίας, δεν ξέρει πώς να πει στη μικρή Μαλένα ότι η μητέρα της δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά. Ο Στάθης αναγκάζεται να πάει στην Κρήτη για να επιβλέψει την παραγωγή λαδιού.

Εκεί, αναπόφευκτα, θα δει την Ερωφίλη κι η ερωτική ένταση ανάμεσά τους θα είναι εμφανής. Η Βασιλική περνά ανέμελες στιγμές στην Κρήτη με τον Μανώλη… μέχρι που ένα βράδυ, ο αυθορμητισμός και οι πολλές ρακές τους οδηγούν στο… κρεβάτι.

Κι ενώ προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, μια αθώα selfie που ανεβαίνει στο Instagram, ρίχνει λάδι στη φωτιά, αφού ο Στέφανος τη βλέπει και καταλαβαίνει ότι η Βασιλική έχει προχωρήσει αλλού.

Στο μεταξύ, το χειρουργείο του Δημοσθένη ολοκληρώνεται, αλλά τα νέα δεν είναι καλά. Η Δάφνη ενδίδει ξανά στον εκβιασμό, αυτή τη φορά όμως, ο Παυλής τη βλέπει και το μυστικό της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Την ίδια στιγμή, η Αναστασία πιάνει στα πράσα τη Φιλιώ, τη στιγμή που προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να στήσει ίντριγκα σε βάρος του Τζον. Ο Μανώλης στριμώχνει τη Χριστιάνα και τη ρωτά ευθέως αν είναι μπλεγμένη σε κάποιο παράνομο κύκλωμα. Η απάντησή της θα αλλάξει για πάντα τη σχέση που έχουν τα δύο αδέλφια.

Η Χριστιάνα ξεκαθαρίζει στον Μανώλη ότι δεν έχει καμία σχέση με τη ληστεία στη Μάνη.

Εκείνος, όμως, δεν πείθεται κι ενημερώνει την Αλεξάνδρα για το συμβάν. Η Αλεξάνδρα από την άλλη, έχει τον νου της στην εμφάνιση του Στάθη στην Κρήτη και τρέμει μην ξαναμπλέξει η Ερωφίλη μαζί του.

Η Αναστασία ενημερώνει τον Τζον και την Αθηνά για τα νέα καμώματα της Φιλιώς κι ο Τζον αναλαμβάνει να κάνει μια κουβέντα μαζί της. Η Δάφνη συνεχίζει να λέει ψέματα στον Παυλή προσπαθώντας να μπαλώσει όσα του έχει πει.

Η Μαλένα είναι απαρηγόρητη από την εξαφάνιση της Σοφίας, αλλά αρνείται να πάει στην παιδοψυχολόγο. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος σκέφτεται να φύγει από τη Μάνη, θεωρώντας πως μια αλλαγή περιβάλλοντος θα κάνει καλό και σ’ εκείνον.

Η Μαρουσώ δίνει εντολή να «περιποιηθούν» κατάλληλα τον Μιχάλη στη φυλακή. Η Αναστασία, άθελά της, προδίδει στην Βασιλική τον θάνατο της Σοφίας.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Media
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 29.11.25

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Χανιά – Ολυμπιακός Β’ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Σύνταξη
Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη παγκοσμίως αντιμετώπισαν πρόβλημα από ένα λειτουργικό ζήτημα στα αεροπλάνα της Airbus, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29.11.25
Μπάσκετ 29.11.25

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι νομίζουμε – Νέα μελέτη για την εξάντληση των υδάτινων πόρων
Νέα μελέτη 29.11.25
Νέα μελέτη 29.11.25

Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι νομίζουμε: Εξαντλούνται τα αποθέματα νερού - Είναι λύση η αφαλάτωση;

Η Τεχεράνη είναι ένα βήμα πριν εκδώσει δελτία νερού για τα 13 εκατ. κατοίκους της - Νέα μελέτη για τη λειψυδρία επιβεβαιώνει ότι οι υδάτινοι πόροι της Ευρώπης εξαντλούνται - Είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ελλάδα στη σωστή κατεύθυνση;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»
Ποδόσφαιρο 29.11.25
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»

Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

