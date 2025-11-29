Συλλαλητήριο στρατιωτικών στα Προπύλαια κατά του νομοσχεδίου Δένδια

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί στα Προπύλαια.

Η συγκέντρωση των στρατιωτικών έχει προγραμματιστεί για τις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Στη συγκέντρωση έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες Ενώσεις στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.

Η κινητοποίηση, διοργανώνεται από 13 στρατιωτικούς φορείς και διαμαρτύρονται για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς όπως υποστηρίζουν προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα», και καλούν σε μαζική συμμετοχή.