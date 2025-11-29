newspaper
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
Σεισμοί: Νέα χαρτογράφηση ρηγμάτων φωτίζει τον σεισμικό χάρτη της Ελλάδας – Πόσα είναι τα ενεργά
29 Νοεμβρίου 2025

Σεισμοί: Νέα χαρτογράφηση ρηγμάτων φωτίζει τον σεισμικό χάρτη της Ελλάδας – Πόσα είναι τα ενεργά

Οι σεισμοί στον ελλαδικό χώρο και πώς μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν - Νέα δεδομένα συνεισφέρει η καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων

Eπιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποιώντας λεπτομερή Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEMs) από το Ελληνικό Κτηματολόγιο χαρτογράφησαν συστηματικά ολόκληρη την χώρα με σκοπό την καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων στην χερσαία Ελλάδα, που οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο.

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν εκατοντάδες νέα σεισμικά ρήγματα, ενώ αποτύπωσαν με μεγαλύτερη πληρότητα τα ήδη γνωστά, δημιουργώντας την AFG (Active Faults Greece), την πρώτη βάση ενεργών ρηγμάτων στην Ελλάδα που συντάχθηκε με βάση το σεισμικό αποτύπωμα των ρηγμάτων στο ανάγλυφο, και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Scientific Data.

Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως να κατανοήσει τη διασπορά των σεισμικών πηγών

Όπως σημειώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διεθνής επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από τους Dr John Begg, Δρ Βασιλική Μουσλοπούλου, Dr Dave Heron και Prof. Andy Nicol, πίσω από τις δραματικές αντιθέσεις του ελληνικού τοπίου, κρύβεται μια αέναη γεωλογική μηχανή:

«Η χώρα, σφηνωμένη ανάμεσα σε δύο ηπείρους, παραμορφώνεται από την επίμονη κίνηση της Αφρικής προς βορά και της Ευρασίας προς νότο. Το ανάγλυφο της Ελλάδας συνεχίζει σήμερα να αλλάζει, κυρίως μέσω της δράσης ενεργών σεισμικών ρηγμάτων. Πολλά από αυτά τα ρήγματα παραμένουν, ωστόσο, καλά κρυμμένα κάτω από βλάστηση, μέσα στα αυξανόμενα αστικά τοπία ή την πολυπλοκότητα του ίδιου του ανάγλυφου», υπογραμμίζουν οι ερευνητές και προσθέτουν:

«Με την οικονομία της να βασίζεται όλο και περισσότερο στον τουρισμό και με τη φιλοδοξία να γίνει ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως να κατανοήσει καλύτερα την διασπορά των σεισμικών πηγών ανά την χώρα. Κι αυτό, απαιτεί την λεπτομερή χαρτογράφηση των ενεργών ρηγμάτων σε όλη την χερσαία και υποθαλάσσια έκταση της Ελλάδας».

σεισμοί

Πώς γίνεται η ταξινόμηση

Η AFG παραδίδει στην επιστημονική κοινότητα τον πρώτο πανελλαδικό χάρτη ενεργών ρηγμάτων βασισμένο στην μορφολογία του ανάγλυφου, σε συνεπή κλίμακα 1:25.000 .

Στην AFG καταγράφονται 3.815 ίχνη ρηγμάτων, που ομαδοποιούνται σε 892 ρήγματα, με περισσότερα από τα μισά να είναι χαρτογραφημένα εδώ για πρώτη φορά, ενώ περιέχει και 35 επιφανειακές διαρρήξεις που συνδέονται με ιστορικούς σεισμούς.

Κάθε ρήγμα, σύμφωνα με την έρευνα ταξινομείται ως:

* Ενεργό, όταν το ανάγλυφο φαίνεται να έχει παραμορφωθεί πρόσφατα

* Πιθανώς ενεργό, όταν το ρήγμα διακρίνεται στο ανάγλυφο αλλά τα στοιχεία σχετικά με την ενεργότητά του είναι λιγότερο σαφή

* Αβέβαιο, όταν χρειάζονται περισσότερες παρατηρήσεις για την επιβεβαίωση της ύπαρξης του ρήγματος

Όπως τονίζει η επιστημονική ομάδα, περαιτέρω ταξινόμηση συμπεριλαμβάνει το πόσο έντονα έχουν αφήσει τα ρήγματα το αποτύπωμά τους στο ανάγλυφο: «Ίχνη σαν ‘μαχαιριές’ υποδεικνύουν πρόσφατη δράση (πιθανώς μέσα στον Ολόκαινο, δηλαδή τα τελευταία 10.000 χρόνια), ενώ πιο αποστρογγυλεμένα αποτυπώματα δηλώνουν προοδευτικά παλαιότερους σεισμούς», σημειώνει.

Περισσότερα από 2.000 ρήγματα χαρακτηρίζονται ως ενεργά

Συνολικά, περισσότερα από 2.000 ίχνη ρηγμάτων στην AFG χαρακτηρίζονται ως ενεργά, ενώ περίπου 1.600 ως πιθανόν ενεργά. Η ανάλυση επίσης έδειξε ότι πάνω από τα μισά ενεργά ρήγματα της Ελλάδος ελέγχουν τη ροή των ποταμών, την εναπόθεση ιζημάτων και διαμορφώνουν τα όρια μεταξύ βουνών και κοιλάδων. Οι σχέσεις αυτές, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, υποδεικνύουν ότι, αναπόφευκτα, κάποια ενεργά ρήγματα παραμένουν ακόμα αόρατα, «θαμμένα» κάτω από νεότερα ιζήματα.

«Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία ήρθε για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ‘βλέπουμε’ τη Γη», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διεθνής επιστημονική ομάδα. Αναλύοντας τη μεθοδολογία που εφήρμοσαν, τονίζουν ότι ψηφιακά μοντέλα υψομέτρου (DEMs) επιτρέπουν στους επιστήμονες να «διαβάζουν» το έδαφος και τις κινήσεις του, με ακρίβεια που πριν δεν ήταν εφικτή.

σεισμοί

Ειδικότερα, εξηγούν, ότι ένα DEM δεν είναι απλώς ένας χάρτης· είναι μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της επιφάνειας της γης. Κάθε σημείο στο μοντέλο έχει ένα ύψος, επιτρέποντας στους επιστήμονες να οπτικοποιούν με εξαιρετική λεπτομέρεια την πολυπλοκότητα του εδάφους και να προσδιορίζουν δομές που είναι αόρατες με γυμνό μάτι.

Για τον γεωμορφολόγο, η επιφάνεια της γης, όπως τονίζουν, είναι ένα βιβλίο που αφηγείται τις κινήσεις των πλακών και τις δονήσεις του χρόνου, και προσθέτουν ότι «στα ψηφιακά μοντέλα οι επιστήμονες μελετούν το τοπίο, όπως αυτό αναδεικνύεται απογυμνωμένο από πόλεις ή βλάστηση, αναζητώντας συστηματικές ενδείξεις ενεργών ρηγμάτων».

Κρίσιμη η χαρτογράφηση για τις υποδομές

Η χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων δεν αφορά όμως μόνο την ‘επιστήμη’, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κύρια Ερευνήτρια του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ Βασιλική Μουσλοπούλου και μέλος της επιστημονικής ομάδας: «Έχει πρακτικές επιπτώσεις για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των υποδομών της χώρας. Οδικοί άξονες, γέφυρες, φράγματα και ενεργειακές μονάδες, πρέπει να σχεδιάζονται γνωρίζοντας την διασπορά των ενεργών σεισμικών πηγών πού δύνανται να μετακινήσουν το έδαφος. Οι πληροφορίες που παρέχει η AFG, όταν συγχωνευτούν με ενόργανες καταγραφές σεισμών και εδαφικών παραμορφώσεων, μπορούν να βελτιώσουν τα ελληνικά μοντέλα σεισμικής επικινδυνότητας».

σεισμοί

Από την πλευρά του, ο Dr John Begg, βασικός συντελεστής της AFG, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, «η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί». «Η ερμηνεία DEMs απαιτεί το έμπειρο μάτι του γεωλόγου, εκείνου που μπορεί να διακρίνει ένα τεκτονικό μέτωπο από μια επιφάνεια διάβρωσης. Οι ψηφιακές ενδείξεις επικυρώνονται όταν αντιδιαστέλλονται με μια σειρά κριτηρίων ενεργότητας ρηγμάτων, με επιτόπιες παρατηρήσεις και σύγκριση με υπάρχουσες μελέτες. Η δύναμη της AFG έγκειται στον συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων με δεκαετίες γεωλογικής γνώσης», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αποκρυπτογραφώντας το ανάγλυφο

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για μία χώρα με έντονο ανάγλυφο, όπως η Ελλάδα. «Η προσεκτική παρατήρηση, σε συνδυασμό με την εμπειρία του παρατηρητή, είναι ικανή να διαχωρίσει τα ίχνη που δημιούργησαν οι σεισμοί από αυτά που χαράχτηκαν από τη φυσική διάβρωση ή τον άνθρωπο

. Παράγωγες εικόνες με ιδιαίτερο φωτισμό (hillshades) και απεικόνιση κλίσεων (slopemaps), δείχνουν ότι η αναστροφή μιας κοιλάδας, η εκτροπή ενός ποταμού ή το τριγωνικό μέτωπο ενός βουνού αποτελούν αλάνθαστα “γεωμορφολογικά αποτυπώματα” σεισμών του παρελθόντος κατά μήκος ενεργών ρηγμάτων», αναφέρουν.

Η βάση δεδομένων AFG, είναι ελεύθερα προσβάσιμη για όλους. Επιπλέον, μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας, κάθε μηχανικός, ερευνητής ή πολίτης μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκονται τα ενεργά ρήγματα γύρω του και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Η AFG – Active Faults Greece ευελπιστεί να συνεισφέρει στις εθνικές προσπάθειες καταγραφής των ενεργών σεισμικών πηγών στην Ελλάδα και να αποτελέσει πρότυπο για άλλες σεισμικά ενεργές χώρες να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά τοπία για τον προσδιορισμό ενεργών ρηγμάτων.

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Σύνταξη
Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express
Ελλάδα 29.11.25

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη παγκοσμίως αντιμετώπισαν πρόβλημα από ένα λειτουργικό ζήτημα στα αεροπλάνα της Airbus, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας

Σύνταξη
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Αττική: Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Καιρός 29.11.25

Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε η ξαφνική σύντομη καταιγίδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Αττική, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους - Ανατολικότερα κινείται η Adel

Σύνταξη
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 29.11.25

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πώς θα κινηθεί ανά περιοχή η κακοκαιρία Adel

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29.11.25

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 29.11.25

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Χανιά – Ολυμπιακός Β’ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Σύνταξη
Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express
Ελλάδα 29.11.25

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη παγκοσμίως αντιμετώπισαν πρόβλημα από ένα λειτουργικό ζήτημα στα αεροπλάνα της Airbus, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29.11.25

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι νομίζουμε – Νέα μελέτη για την εξάντληση των υδάτινων πόρων
Νέα μελέτη 29.11.25

Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι νομίζουμε: Εξαντλούνται τα αποθέματα νερού - Είναι λύση η αφαλάτωση;

Η Τεχεράνη είναι ένα βήμα πριν εκδώσει δελτία νερού για τα 13 εκατ. κατοίκους της - Νέα μελέτη για τη λειψυδρία επιβεβαιώνει ότι οι υδάτινοι πόροι της Ευρώπης εξαντλούνται - Είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ελλάδα στη σωστή κατεύθυνση;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»

Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

