Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μετά τον χωρισμό, η νέα επιχείρηση για beauty
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά το modeling, την παρουσίαση ασχολείται ενεργά πλέον και με τις επιχειρήσεις.
- Πυρκαγιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση στην Ουκρανία
- Σε ποια περιοχή της Ελλάδας 2 στους 3 καταναλωτές αγοράζουν online
- Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
- Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές επαγγελματικές περιόδους της ζωής του.
Πριν λίγες ημέρες σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, ανακοίνωσε το νέο επιχειρηματικό του βήμα, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς θέλει να μιλήσει αναλυτικά για αυτό σε κάποιο άλλο post του.
Η ανάρτηση
«Μη τα πολυλογώ. Θα σας πω τα ευχάριστα νέα. Το μαγαζί με τα νύχια είναι η νέα μου επιχειρηματική κίνηση, αλλά θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά», είπε χαρακτηριστικά.
Τα λαμπερά εγκαίνια
Το νέο επιχειρηματικό βήμα είναι ένας χώρος beauty – περιποιήσης νυχιών στη Νέα Σμύρνη. Μαζί του ο συνεργάτης του Κίμωνας Χατζηγεωργίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες, ενώ “παρών” έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα του δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και φίλοι του.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στους εντυπωσιακούς χώρους του Beauty Salon, που χαρακτηρίζεται από minimal chic διακοσμητικές γραμμές, ενώ απόλαυσαν δροσιστικά κοκτέιλ, υπό τους ήχους των μουσικών επιλογών της Μάγκυς Χαραλαμπίδου.
Όπως δήλωσε ο ίδιος «Με κίνητρο την αγάπη στη γυναικεία και ανδρική ομορφιά και περιποίηση γεννήθηκε το όνειρο για ένα σύγχρονο χώρο περιποίησης, όπου μπορεί ο καθένας να βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας, με μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών περιποίησης άκρων, αποτρίχωσης, brow lift & make-up.»
- Ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία: Μία αναγκαιότητα που ακόμα θεωρείται πολυτέλεια
- Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
- Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
- Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
- Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
- Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
- Ο «οδικός χάρτης» των προσλήψεων στο Δημόσιο
- Greek Fin Min Launches Bid for Eurogroup Leadership
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις