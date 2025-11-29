magazin
29.11.2025
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μετά τον χωρισμό, η νέα επιχείρηση για beauty
29 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μετά τον χωρισμό, η νέα επιχείρηση για beauty

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά το modeling, την παρουσίαση ασχολείται ενεργά πλέον και με τις επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές επαγγελματικές περιόδους της ζωής του.

Πριν λίγες ημέρες σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, ανακοίνωσε το νέο επιχειρηματικό του βήμα, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς θέλει να μιλήσει αναλυτικά για αυτό σε κάποιο άλλο post του.

Η ανάρτηση

«Μη τα πολυλογώ. Θα σας πω τα ευχάριστα νέα. Το μαγαζί με τα νύχια είναι η νέα μου επιχειρηματική κίνηση, αλλά θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λαμπερά εγκαίνια

Το νέο επιχειρηματικό βήμα είναι ένας χώρος beauty – περιποιήσης νυχιών στη Νέα Σμύρνη. Μαζί του ο συνεργάτης του Κίμωνας Χατζηγεωργίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες, ενώ “παρών” έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα του δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και φίλοι του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Νίκος Ζούμας – Δήμητρα Αλεξανδράκη – Κίμων Χατζηγεωργίου

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στους εντυπωσιακούς χώρους του Beauty Salon, που χαρακτηρίζεται από minimal chic διακοσμητικές γραμμές, ενώ απόλαυσαν δροσιστικά κοκτέιλ, υπό τους ήχους των μουσικών επιλογών της Μάγκυς Χαραλαμπίδου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Νίκος Ζούμας – Δήμητρα Αλεξανδράκη – Κίμων Χατζηγεωργίου

Κώστας Φραγκολιάς – Χάρης Σιανίδης – Μικαέλα Ιωνά

Όπως δήλωσε ο ίδιος «Με κίνητρο την αγάπη στη γυναικεία και ανδρική ομορφιά και περιποίηση γεννήθηκε το όνειρο για ένα σύγχρονο χώρο περιποίησης, όπου μπορεί ο καθένας να βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας, με μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών περιποίησης άκρων, αποτρίχωσης, brow lift & make-up.»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σημαντικότερη εξ αυτών να διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet.

Αττική: Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Καιρός 29.11.25

Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε η ξαφνική σύντομη καταιγίδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Αττική, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους - Ανατολικότερα κινείται η Adel

Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλά ο σύλλογος που πούλησε τις περισσότερες φανέλες, είναι μακράν πρώτη. Ακολουθούν η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ Μαϊάμι

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Προάγγελος επιστροφής 29.11.25

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

