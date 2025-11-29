Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μετά τον χωρισμό, η νέα επιχείρηση για beauty

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές επαγγελματικές περιόδους της ζωής του.

Πριν λίγες ημέρες σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, ανακοίνωσε το νέο επιχειρηματικό του βήμα, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς θέλει να μιλήσει αναλυτικά για αυτό σε κάποιο άλλο post του.

Η ανάρτηση

«Μη τα πολυλογώ. Θα σας πω τα ευχάριστα νέα. Το μαγαζί με τα νύχια είναι η νέα μου επιχειρηματική κίνηση, αλλά θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λαμπερά εγκαίνια

Το νέο επιχειρηματικό βήμα είναι ένας χώρος beauty – περιποιήσης νυχιών στη Νέα Σμύρνη. Μαζί του ο συνεργάτης του Κίμωνας Χατζηγεωργίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες, ενώ “παρών” έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα του δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και φίλοι του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στους εντυπωσιακούς χώρους του Beauty Salon, που χαρακτηρίζεται από minimal chic διακοσμητικές γραμμές, ενώ απόλαυσαν δροσιστικά κοκτέιλ, υπό τους ήχους των μουσικών επιλογών της Μάγκυς Χαραλαμπίδου.

Όπως δήλωσε ο ίδιος «Με κίνητρο την αγάπη στη γυναικεία και ανδρική ομορφιά και περιποίηση γεννήθηκε το όνειρο για ένα σύγχρονο χώρο περιποίησης, όπου μπορεί ο καθένας να βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας, με μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών περιποίησης άκρων, αποτρίχωσης, brow lift & make-up.»