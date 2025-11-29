newspaper
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Οι πέντε κινήσεις που σβήνουν τα τεκμήρια – Οι πιο συνηθισμένες παγίδες
Περιπέτειες με την Εφορία θα έχουν όσοι δεν καταφέρουν να καλύψουν το τεκμήριο απόκτησης της κατοικίας

Spotlight

Ασπίδα απέναντι στα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς για τη δικαιολόγηση αγορών περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί η ανάλωση κεφαλαίου, από δηλωθέντα εισοδήματα προηγουμένων οικονομικών ετών.

Περιπέτειες με την Εφορία θα έχουν όσοι δεν καταφέρουν να καλύψουν το τεκμήριο απόκτησης της κατοικίας. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πληρωμή έξτρα φόρου, τον οποίο όμως έχουν τη δυνατότητα να «σβήσουν» εάν επικαλεστούν εισοδήματα από το παρελθόν, δανεικά από τράπεζες ή συγγενείς, χρηματικές γονικές παροχές ή έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Τα τεκμήρια

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητα έχουν τη δυνατότητα να εξουδετερώσουν τα τεκμήρια εάν κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης επικαλεστούν:

Πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ.

Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Πρόκειται για το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, η αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας κ.λπ.). Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2023 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Δάνεια από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους και χρηματικές γονικές παροχές ή δωρεές.

Εισοδήματα παρελθόντων οικονομικών ετών. Πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο της «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών». Με εισοδήματα και έσοδα που δηλώθηκαν ακόμη και πριν από 10, 20 ή και περισσότερα χρόνια οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Όσοι απέκτησαν ακίνητο το 2025 θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Στο ποσό που καταβλήθηκε το 2025 για την αγορά ακινήτων θα συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών εξόδων, καθώς και λοιπών εξόδων και φόρων που καταβλήθηκαν το 2025 για την αγορά ακινήτων.

2. Στην αγορά ακινήτων ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.

3. Κρίσιμος χρόνος για να υπολογιστεί το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα και παραδοθούν η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου, διαφορετικά το ποσό της δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις, όπως αυτό προκύπτει από σχετικά παραστατικά πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου αγοράς.

4. Σε ανέγερση οικοδομής, εφόσον η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει οριστεί διαφορετικά (π.χ. ο χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής).

5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αν όμως πρόκειται για προσθήκες και επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης.

6. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου με συνιδιοκτησία ή σε περίπτωση που περισσότεροι από κοινού ανεγείρουν οικοδομή, σε καθέναν αναλογεί ποσό δαπάνης όσο το ποσοστό συμμετοχής του.

7. Σε περίπτωση που από διαφορετικό πρόσωπο αγοράζεται η ψιλή κυριότητα και από άλλο η επικαρπία ακινήτου, σε καθέναν θα υπολογιστεί ποσό δαπάνης απόκτησης που του αναλογεί επιμεριστικά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τη φορολογία κληρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεγείρεται οικοδομή σε οικόπεδο στο οποίο άλλο πρόσωπο είναι ψιλός κύριος και άλλο επικαρπωτής, δηλαδή η δαπάνη ανέγερσης επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποίου το όνομα εκδίδεται η άδεια ανέγερσης οικοδομής.

8. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από μισθωτή με δικές του δαπάνες σε έδαφος του εκμισθωτή, η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει τον μισθωτή, ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση και ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά της εν λόγω δαπάνης.

9. Η αξία αγοράς ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης, όταν το ακίνητο αποκτάται με αναγκαστικό πλειστηριασμό, είναι το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής, εκτός βέβαια εάν από κάποιο άλλο στοιχείο προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για καταβολή ενός επιπλέον ποσού.

10. Σε ιδιωτικό πλειστηριασμό για τον προσδιορισμό της δαπάνης λαμβάνεται το τίμημα που πραγματικά καταβλήθηκε.

Πηγή: ot.gr

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)

Παιχνίδι με σπάνιες ανατροπές στο Βικελίδης, με την ΑΕΛ να ισοφαρίζει στο 90+7' με πέναλτι του Πασά, τον γκολ του Μορόν από το 27' και τελικά τον Άρη επικρατεί με 2-1 της ΑΕΛ των 10 παικτών (46') χάρη σε γκολ του Ντουντού!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές των Τζουμέρκων που σημειώθηκαν κατολισθήσεις - Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες από την Πολιτική Προστασία - Διαχειρίσιμη η κατάσταση σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ

Σύνταξη
