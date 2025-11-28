newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 14:53

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ιονούτ Μοστεάνου παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι είχε ψευδώς δηλώσει τις σπουδές του στο βιογραφικό του.

Όπως είπε, δεν ήθελε τα προσωπικά του «λάθη» να αποσπάσουν την προσοχή από το ζωτικό έργο της διαφύλαξης της ασφάλειας της χώρας από τη Ρωσία.

Η παραίτηση του Μοστεάνου ήρθε μετά την αναφορά της εφημερίδας Libertatea αυτή την εβδομάδα ότι το βιογραφικό του περιείχε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πότε αποφοίτησε και από ποιο πανεπιστήμιο.

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη δέχονται επίθεση από τη Ρωσία», έγραψε ο Μοστεάνου στον λογαριασμό του στο Facebook ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

«Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις για την εκπαίδευσή μου και τα λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπάσουν την προσοχή όσων ηγούνται της χώρας σήμερα από τη δύσκολη αποστολή τους».

Η Ρουμανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται ένα χερσαίο σύνορο 650 χλμ. με την Ουκρανία και έχει δει ρωσικά drones να παραβιάζουν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της από τη στιγμή που η Μόσχα εισέβαλε στο Κίεβο, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Μοστεάνου ήταν μέλος της φιλοευρωπαϊκής συνασπιστικής κυβέρνησης της Ρουμανίας, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο μετά την επανάληψη των προεδρικών εκλογών που προκάλεσαν διχασμό. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική παρέμβαση.

Ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ιλίε Μπολοζάν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για τους πέντε μήνες που υπηρέτησε στο αξίωμα και ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Οικονομίας Ραντού Μιρούτα θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας.

Το κόμμα «Σώστε τη Ρουμανία», στο οποίο ανήκουν τόσο ο Μοστεάνου όσο και ο Μιρούτα και το οποίο αποτελεί μέρος της κυβερνητικής συνασπιστικής κυβέρνησης, θα ορίσει νέο υπουργό Άμυνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο