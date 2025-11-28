Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ιονούτ Μοστεάνου παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι είχε ψευδώς δηλώσει τις σπουδές του στο βιογραφικό του.

Όπως είπε, δεν ήθελε τα προσωπικά του «λάθη» να αποσπάσουν την προσοχή από το ζωτικό έργο της διαφύλαξης της ασφάλειας της χώρας από τη Ρωσία.

Η παραίτηση του Μοστεάνου ήρθε μετά την αναφορά της εφημερίδας Libertatea αυτή την εβδομάδα ότι το βιογραφικό του περιείχε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πότε αποφοίτησε και από ποιο πανεπιστήμιο.

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη δέχονται επίθεση από τη Ρωσία», έγραψε ο Μοστεάνου στον λογαριασμό του στο Facebook ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

«Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις για την εκπαίδευσή μου και τα λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπάσουν την προσοχή όσων ηγούνται της χώρας σήμερα από τη δύσκολη αποστολή τους».

Η Ρουμανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται ένα χερσαίο σύνορο 650 χλμ. με την Ουκρανία και έχει δει ρωσικά drones να παραβιάζουν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της από τη στιγμή που η Μόσχα εισέβαλε στο Κίεβο, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Μοστεάνου ήταν μέλος της φιλοευρωπαϊκής συνασπιστικής κυβέρνησης της Ρουμανίας, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο μετά την επανάληψη των προεδρικών εκλογών που προκάλεσαν διχασμό. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική παρέμβαση.

Ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ιλίε Μπολοζάν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για τους πέντε μήνες που υπηρέτησε στο αξίωμα και ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Οικονομίας Ραντού Μιρούτα θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας.

Το κόμμα «Σώστε τη Ρουμανία», στο οποίο ανήκουν τόσο ο Μοστεάνου όσο και ο Μιρούτα και το οποίο αποτελεί μέρος της κυβερνητικής συνασπιστικής κυβέρνησης, θα ορίσει νέο υπουργό Άμυνας.