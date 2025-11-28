Με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο η Εθνική για το ματς με την Πορτογαλία

Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για το ματς με την Πορτογαλία (30/11, 19:00) ενόψει των προκριματικών του MundoBasket 2027. Ο Βασίλης Σπανούής θα έχει τους Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις της ομάδας.

Η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη, προπονήθηκε σε βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ και αύριο (29/11) είναι προγραμματισμένη η αναχώρησή της για την Πορτογαλία, όπου και θα προπονηθεί.

Οι αλλαγές στη 12άδα, μέσα Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο

Εκτός από τους Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο, ο Ναζ Μήττου-Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ελάιτζα στην δωδεκάδα, ενώ σε αυτή προστέθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών άρχισε με θετικό τρόπο τον, μακρύ, δρόμο προς το FIBA World Cup 2027, νικώντας με πολύ καλή εμφάνιση τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο. Η επόμενη υποχρέωση είναι στο Πόρτο με αντίπαλο την Πορτογαλία (Κυριακή 30/11, 19.00) και σήμερα οι διεθνείς, παρά το χθεσινό παιχνίδι και το ταξίδι για την Αθήνα αμέσως μετά, άρχισαν την προετοιμασία τους γι’ αυτή την αναμέτρηση με μια προπόνηση στο ΣΕΦ.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Πορτογαλία, για να αντιμετωπίσει την ομάδα που άρχισε με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί του Μαυροβούνιου, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενσωματώθηκαν σήμερα στην ομάδα όπως ήταν προγραμματισμένο μετά τον αγώνα τους με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ αντιθιαστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε χθες το ντεμπούτο του, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν αύριο είναι οι, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης»