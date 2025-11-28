science
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η πλήξη είναι συνήθως, στη σημερινή εποχή, κάτι καταδικαστέο. Θεωρείται σύμπτωμα της ρουτίνας ή χαρακτηριστικό των μη παραγωγικών ανθρώπων.  Παρ’ όλα αυτά, η πλήξη έχει τους υπερασπιστές της, που τους βρίσκουμε σε διαφορετικές φάσεις της Ιστορίας, και τα επιχειρήματά τους υπέρ της έχουν, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον.

Ο φιλόσοφος Μπιουλ-Τσουνγκ Χαν βραβεύτηκε πρόσφατα στην Ισπανία με το Βραβείο της Πριγκίπισσας των Αστούριας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Υποστηρίζει ότι η πλήξη είναι το «αποκορύφωμα της ψυχικής χαλάρωσης». Και ο Μπέρτραντ Ράσελ, στο αριστούργημά του του 1930 «Η Κατάκτηση της Ευτυχίας», προειδοποιούσε: «Μια γενιά που δεν μπορεί να αντέξει την πλήξη θα είναι μια γενιά μικρών ανθρώπων».

Έχουμε βρει τρόπο να μη βαριόμαστε. Να σκοτώνουμε την πλήξη. Το κινητό τηλέφωνο

Τόσο ο Μπιουλ-Τσουνγκ Χαν όσο και ο Μπέρτραντ Ράσελ, βλέπουν την πλήξη ως εξαιρετικό λίπασμα για γόνιμη φαντασία. Πιστεύουν ότι η βαρεμάρα είναι μια παύση, κάπως ενοχλητική αλλά απαραίτητη. Γιατί μας επιτρέπει να σκεφτούμε πέρα ​​από την αδράνεια και τη βιασύνη.

Τι λένε οι ερευνητές

H ισπανική El Pais διαπιστώνει ότι τέσσερις ερευνητές που μελετούν την πλήξη συμφωνούν ότι εξυπηρετεί μια βασική λειτουργία: την ενθάρρυνση της αλλαγής. Και πιστεύουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η πλήξη έχει έναν εξελικτικό σκοπό, τον οποίο απειλούν τα social media.

Πλήξη

Πρώτος είναι ο Ανδρέας Ελπιδώρου, συγγραφέας του βιβλίου «Η ανατομία της πλήξης». Εκεί περιγράφει τα πειράματα που αποδεικνύουν τον εξελικτικό ρόλο αυτού του κατακριτέου συναισθήματος. «Μπορούμε να δούμε τι παράγει και να κάνουμε εικασίες για το αν στο μακρινό παρελθόν υπήρχε ένας καλός λόγος ύπαρξής της, με την έννοια ότι μας έκανε πιο γυμνασμένους», σημειώνει ο συγγραφέας.

Από την πλευρά της, η Κορίνα Μαρταρέλι, καθηγήτρια στο UniDistance στην Ελβετία, επικαλείται μελέτη του Πανεπιστημίου του Πρίνστον του 2016. Πιστεύει ότι τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν ότι η πλήξη λειτουργεί ως «σήμα προσαρμογής». Οι συγγραφείς της ανέλυσαν αυτήν την ανθρώπινη τάση να «εξερευνά» ενόψει της έλλειψης «πολύτιμων πληροφοριών». Δηλαδή για μια παρόρμηση που υπερβαίνει τις εποχές. Τη συναντάμε τόσο στις προϊστορικές ζούγκλες όσο και στους σύγχρονους ανθρώπους που στοχάζονται και νευριάζουν στους καναπέδες τους.

Η πλήξη μάς προκαλεί χωρίς να προσφέρει απαντήσεις

Ο Τζέιμς Ντάνκερτ, συντονιστής ενός εργαστηρίου για την ψυχολογία της πλήξης στο Πανεπιστήμιο του Γουότερλου (Καναδάς), φέρνει ένα παράδειγμα που αποδεικνύει πόσο χρήσιμη είναι. Όσοι έχουν κατοικίδια, σίγουρα έχουν σκισμένες κάλτσες. Γιατί τα γατιά και τα σκυλιά μας, βαριούνται κι αυτά. Και για να σκοτώσουν τη δική τους πλήξη, σκοτώνουν  μύγες με την ουρά τους…

Φτάνουν 15 λεπτά για να ξυπνήσει η σπίθα

Σε ιστορική μελέτη για την πλήξη, παρατηρήθηκε ότι το 67% των ανδρών και το 25% των γυναικών, μετά από 15 λεπτά χωρίς καμία διέγερση, προτίμησαν να κάνουν ηλεκτροσόκ παρά να συνεχίσουν να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Ένα τέταρτο της ώρας μόνοι με τις σκέψεις τους ήταν αρκετό για να τους κάνει να πουν «αρκετά».

Ο Ντάνκερτ επιβεβαιώνει την παρατήρηση και με πειράματα με βιζόν και ποντίκια. Έπειτα από παρατεταμένες περιόδους σε ένα «λιγότερο διεγερτικό περιβάλλον», απελπίστηκαν τόσο πολύ που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Οσφρίζονταν τη μυρωδιά ενός αρπακτικού. Εξέθεταν οικειοθελώς τα ρύγχη τους σε ρεύματα αέρα –αυτό είναι κάτι που κανονικά απεχθάνονται. Έτσι και οι άνθρωποι. Είναι επιρρεπείς σε αυτό το είδος συμπεριφοράς αν βρεθούν αντιμέτωποι με την απόλυτη αδράνεια.

Γιατί τα social media σκοτώνουν τη σπίθα

Αλλά, πλέον, έχουμε βρει τρόπο να μη βαριόμαστε. Να σκοτώνουμε την πλήξη. Το κινητό τηλέφωνο. Η Κορίνα Μαρταρέλι επισημαίνει ότι το smartphone έχει γίνει το χόμπι χωρίς τέλος της εποχής μας. Σε αυτό συχνά καταφεύγουμε με μοναδικό σκοπό να γεμίσουμε τις ώρες και τα social media πάντα έχουν κάτι να προσφέρουν.

Αλλά, σύμφωνα με τη Χοσέφα Ρος, Ισπανίδα επιστήμονας και ιδρύτρια της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη της Πλήξης, αυτή η συνήθεια σκοτώνει τη δύναμη της πλήξης να μας μεταμορφώσει. Και αυτό γιατί οι τρέχουσες ψηφιακές καταναλωτικές συνήθειες «μας δυσκολεύουν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που προσφέρει η πλήξη για να φανταστούμε την αλλαγή».

Η πλήξη είναι πάντα επώδυνη, εξηγεί, καθώς «αυξάνει τα επίπεδα διέγερσης του εγκεφαλικού φλοιού», επομένως τείνουμε να την «σιωπούμε αναζητώντας γρήγορες λύσεις». Τα τηλέφωνά μας περιέχουν έναν ατελείωτο κατάλογο πιθανών διαφυγών. Κάποιες έχουν νόημα, άλλες είναι κενοί περισπασμοί, στους οποίους βυθιζόμαστε χωρίς πολλή σκέψη.

Μικρό κουτί από γυαλί και μέταλλο

Ο Τζέιμς Ντάνκερτ εξηγεί ότι αυτό το μικρό ορθογώνιο από πλαστικό, γυαλί και μέταλλο μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Από βαθυστόχαστα δοκίμια για τη μεταφυσική μέχρι χιλιάδες βίντεο ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν κάτι ανούσιο. Όπως να στερεώσουν ένα μπουκάλι ανάποδα.

Η Χοσέφα Ρος λέει στην ισπανική εφημερίδα ότι αν αποκτήσουμε έναν βαθμό «ανοχής στον πόνο» που προκαλείται από την πλήξη, θα συνειδητοποιήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι, με τη βοήθεια των social media, «τα περισσότερα πιθανά σενάρια μας παρουσιάζονται ως προκαθορισμένες επιλογές μέσω της βιομηχανίας μαζικής ψυχαγωγίας».

Τα social media ενθαρρύνουν το ατελείωτο scrolling. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και αυτή η φρενίτιδα για περισσότερα βίντεο, περισσότερες εικόνες, μπορεί επίσης να αυξήσει την πλήξη.

Και έτσι να πέσουμε σε έναν άλλο φαύλο κύκλο. Βαριόμαστε, στρεφόμαστε στο TikTok ή το Instagram, βαριόμαστε ακόμα περισσότερο, και κάνουμε ακόμα πιο άσκοπο scrolling».

Ο Ανδρέας Ελπιδώρου λέει: «Όταν γίνομαι κυνικός, τείνω να πιστεύω ότι [οι τεχνολογικοί γίγαντες] θέλουν να βαριόμαστε ελαφρώς, αλλά όχι πολύ, όχι βαθιά. Γιατί διαφορετικά θα σταματούσαμε εντελώς τη δραστηριότητά μας. Αλλά αρκετά ώστε να εστιάζουμε συνεχώς την προσοχή μας σε κάτι νέο».

Ακόμη και τα ζώα αισθάνονται πλήξη

Ακόμη και τα ζώα αισθάνονται πλήξη

Ο Ανδρέας Ελπιδώρου πιστεύει ότι αυτή η ημι-ρομποτική χρήση του διαδικτύου μάς εμποδίζει να βιώσουμε μια λιγότερο αγχωτική, πιο παραγωγική πλήξη από το dolce far niente, την ευχαρίστηση του να μην κάνουμε τίποτα.

«Υπάρχει μια τεράστια αντίθεση [πρωτοφανής σε άλλες εποχές] μεταξύ του συνεχούς βομβαρδισμού μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για να τραβήξουν την προσοχή μας και, ας πούμε, μιας ερήμου εμπλοκής. Μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, αλλά ταυτόχρονα, θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα».

Επιβλαβείς συμπεριφορές

Στην ουσία πρόκειται για ένα μοτίβο εθισμού. Θυμίζει δυνητικά επιβλαβείς συμπεριφορές που υιοθετούμε ως απόδραση από την πλήξη, χωρίς να αναρωτιόμαστε τι πραγματικά την προκαλεί και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να την ξεπεράσουμε μακροπρόθεσμα.

Στον αναλογικό κόσμο είναι η χρήση ουσιών, η υπερκατανάλωση τροφής ή οι παρορμητικές αγορές.

Η Κορίνα Μαρταρέλι επισημαίνει ότι η πλήξη μας προκαλεί χωρίς να προσφέρει απαντήσεις. «Είναι ένα ουδέτερο σήμα που υποδεικνύει ότι κάτι δεν μας κινητοποιεί ή δεν βγάζει νόημα. Η απόφαση για το τι θα κάνουμε γι’ αυτό εξαρτάται από εμάς». Εκεί είναι μάλλον που γεννιέται και η σπίθα της φαντασίας.

Vita.gr
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

