newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τσουβάλας: Μου ήταν άγνωστοι οι εκπρόσωποι της Krikel – Ο ρόλος του Γιάννη Λαβράνου και η αστυνομική προστασία
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 18:51

Τσουβάλας: Μου ήταν άγνωστοι οι εκπρόσωποι της Krikel – Ο ρόλος του Γιάννη Λαβράνου και η αστυνομική προστασία

Ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας Krikel.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Parasocial: Το κοινωνικό φαινόμενο που έγινε η λέξη της χρονιάς

Parasocial: Το κοινωνικό φαινόμενο που έγινε η λέξη της χρονιάς

Spotlight

Μπορεί η εταιρεία εταιρεία Krikel, που ελέγχεται στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, να ήταν παντού παρούσα μέσω των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος TETRA της ΕΛ.ΑΣ., αλλά οι νόμιμοι εκπρόσωποί της παρέμεναν άγνωστοι ακόμα και για τον πρώην αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και μετέπειτα γενικό γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο οποίος κατέθεσε σήμερα στο πλαίσιο της εκδίκασης της σοβαρής αυτής υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Η εξέταση του μάρτυρα, λόγω και των θέσεων που υπηρέτησε θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική και αποκαλυπτική για την έρευνα της υπόθεσης αυτής, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετές φορές οι απαντήσεις του Κ. Τσουβάλα φάνηκε να τίθενται υπό αμφισβήτηση ακόμα και από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, οι οποίοι αξιολογούν και σταθμίζουν με προσοχή κάθε κατάθεση καθώς σε λίγο καιρό θα κληθούν να εκδώσουν την ετυμηγορία τους για την υπόθεση αυτή, που όπως έχει πολλές φορές ειπωθεί ακουμπά τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος αποστρατεύτηκε μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, αναβαθμίστηκε στη θέση του γενικού γραμματεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού προηγουμένως είχε απαλλαγεί από κάθε ποινική ευθύνη για την καταστροφική φωτιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς.

Η διαπραγμάτευση με την Krikel

Επιπλέον, ο μάρτυρας με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία με την ΕΥΠ, επιμένοντας παρά τη «βροχή» των ερωτήσεων που δέχθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας Krikel.

Η έδρα αμφισβήτησε τις απαντήσεις του, με τον πρόεδρο να ρωτά: «Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε!», ενώ λίγο αργότερα και ο εισαγγελέας της έδρας ακούγοντας τον τρόπο που ακολουθείτο στη εν γένει διαδικασία ανάθεσης απευθείας συμβάσεων στην εν λόγω εταιρία διερωτήθη αν η αστυνομία έπρεπε να παραλείψει τον έλεγχο επειδή «ήταν εγκυρότερη η εγγύηση της πολιτικής ηγεσίας».

Για τον Γιάννη Λαβράνο, που μόνο μετά από ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ, απάντησε ότι είχε προσκληθεί και πήγε στη βάπτιση του παιδιού του, είπε ότι ήταν ο μοναδικός από τους 4 κατηγορούμενους που γνώριζε, αρνούμενος όμως, ότι είχαν οποιαδήποτε άλλη στενότερη σχέση ή επαφή.

Πρόεδρος: Ποτέ αποστρατευθήκατε;

Μάρτυρας: Αποστρατεύτηκα μετά την πυρκαγιά στο Μάτι.

Πρόεδρος: Δεν σας έκανε εντύπωση που μετά αναβαθμιστήκατε;

Μάρτυρας: Αυτό έγινε από τον επόμενο πρωθυπουργό και αφού είχα απαλλαγεί μετά τις έγγραφες εξηγήσεις μου.

«Το σύστημα TETRA άρχισε να εγκαθίσταται το 2015 και να έχει πιλοτική εφαρμογή το 2016-2017 και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Το 2017-2018 προσπαθούσαμε να παραμετροποιήσουμε τους πομποδέκτες, αλλά οι παλιοί δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο επίπεδο ασφαλείας 3. Έτσι έγινε εισήγηση να προμηθευτούν πομποδέκτες συμβατοί με το σύστημα για να ενταχθούν στο σύστημα. Τους προμηθεύτηκαν από την εταιρία Krikel» είπε ο μάρτυρας συμπληρώνοντας πως έγινε μια μεγάλη σύμβαση το 2020-2021.

Πρόεδρος: Ποιος έβαζε τους όρους της σύμβασης;

Μάρτυρας: Η Ελληνική Αστυνομία. Διαπραγματεύτηκε με την Krikel.

Αναφερόμενος στον εκ των κατηγορουμένων Γιάννη Λαβράνο ο μάρτυρας είπε: «Γνωρίζω τον Γιάννη Λαβράνο. Τον γνώρισα ως μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που ήρθαν να παρουσιάσουν ένα σύστημα, το TETRA στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ τότε αξιωματικός ήμουν. Συνόδευε τότε την ομάδα, η παρουσίαση έγινε από δύο Βρετανούς. Ήρθε και άλλες φορές γιατί οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν 5-6 μήνες. Τον έβλεπα στο Αρχηγείο μέχρι το 2017. Ίσως τον είδα 1-2 φορές μέχρι να παραδώσω την  αρχηγεία. Πρέπει να τον είχα δει στο γραφείο του τότε υπουργού Τόσκα» κατέθεσε στο δικαστήριο.

Οι σχέσεις με Δημητριάδη

Ο κ. Τσουβάλας ερωτήθηκε και για το αν είχε σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απαντώντας αρνητικά. «Δεν είχα σχέσεις. Τον συνάντησα δυο – τρεις φορές όταν συνόδευσα τον υπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για θέματα προϋπολογισμού. Και μέσω γραμματείας μου έδωσε εντολή τρεις – τέσσερις φορές, να εκπροσωπήσω τον πρωθυπουργό σε κάποια εκδήλωση, δεν είχα επαφή άλλη».

Πρόεδρος: Συναλλάσσεστε με μια εταιρία Krikel και δεν ξέρετε ποιος είναι νόμιμος εκπρόσωπος;

Μάρτυρας: Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα.

Πρόεδρος: Ποιος ερχόταν; Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανα έγγραφο τότε!

Μάρτυρας: Εμφανίστηκε η εταιρία. Την εγγύηση της εταιρίας της είχε η Sepura.

Πρόεδρος: Ποιος εμφανιζόταν για την εταιρία; Ποιος διαπραγματευόταν τα προβλήματα;

Μάρτυρας: Υπήρχε ένας τεχνικός σύμβουλος. Εμφανιζόταν στις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω αν εμφανιζόταν στην ΕΥΠ. Τους 37 μήνες που ήμουν γενικός γραμματέας του υπουργείου δεν έτυχε ούτε μια φορά να πω «καλημέρα»με στέλεχος της ΕΥΠ.

Ο μάρτυρας ξεκαθάρισε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ακούσει ποτέ για την εταιρία Intellexa.

Εισαγγελέας: Ποιος ερχόταν από πλευράς Krikel να διαπραγματευτεί με την Ελληνική Αστυνομία;

Μάρτυρας: Ο κ. Ντάλλας αλλά δεν μιλούσαμε εμείς με τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών. Δεν είχαμε ποτέ επαφές μαζί τους. Δεν μιλούσε ποτέ ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ήλεγχαν εξονυχιστικά τις διαδικασίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Είχαν επιβάλλει πολλές φορές ρήτρες στην Krikel.

Εισαγγελέας: Τώρα το θεωρείτε μια καλή πρακτική αυτό; Το ότι δεν γνωρίζατε τους βασικούς που συνεργαζόταν η αστυνομία;

Μάρτυρας: Είναι κάτι που γινόταν πάντα.

Εισαγγελέας: Ο Λαβράνος σας έδωσε την αίσθηση του παρατρεχάμενου;

Μάρτυρας: Φαινόταν ότι είχε ένα ρόλο στη διαδικασία, στην παρουσίαση του συστήματος TETRA. Τότε εγώ δεν ήμουν αρχηγός.

Εισαγγελέας: Πώς σας συστήθηκε; Έμπορος όπλων; Τι είπε;

Μάρτυρας: Η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν πως ήταν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στη Βρετανία… με ζητήματα εξοπλισμών. Υπήρχαν εξωτερικά εχέγγυα ότι χαίρει κάποιας εκτίμησης, δεν τον είχα ρωτήσει προσωπικά.

Εισαγγελέας: Δεν είχατε ακούσει ποτέ το όνομα του Λαβράνου σε συνάρτηση με αυτό της Krikel; Τι έλεγαν στο υπουργείο; Η κυρία Γεροβασίλη δύο χρόνια ήταν εκεί και το είχε ακούσει, εσείς τόσα χρόνια τίποτα;

Μάρτυρας: Αυτήν αίσθηση είχε η ίδια… εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο να προσδιορίσω τέτοιο πράγμα.

Η σύμβαση για τον Έβρο

Βροχή ερωτήσεων δέχτηκε για σύμβαση που υπογράφηκε με την Krikel και αφορούσε τον Έβρο το 2020. «Στο Έβρο δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα. Σε επίπεδο εξοπλισμού άδειασαν οι αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας που είχαν πληρότητα για 3-4 χρόνια. Ηταν μια έκτακτη κατάσταση που οδήγησε σε έκτακτες αποφάσεις. Το κλίμα τότε ήταν δύσκολο. Υπήρξαν έγγραφα προς το αρχηγείο της ΕΛΑΣ ότι οι ασύρματοι της αστυνομίας, όχι μόνο τους άκουγαν οι γείτονες μας, αλλά δέχθηκαν και παρεμβολές στα κινητά τους τηλέφωνα και νέκρωσαν» είπε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήγατε στη Sepura και πήγατε στην Krikel;

Μάρτυρας: Αυτό εκτιμήθηκε υπηρεσιακά. Το αρχηγείο το έκανε αυτά και μάλιστα γι’ αυτή τη σύμβαση υπάρχουν δύο αποφάσεις υπουργού.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Τα δημοσιεύματα λένε ο Λαβράνος δεν θα πήγαινε πουθενά χωρίς τον Τσουβάλα…

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει αυτό! Δεν είναι έτσι.

Υποστήριξη Κατηγοριας: Υπάρχει δημοσίευμα που έχει πάει στη βάφτιση της κόρης του…

Μάρτυρας: Πήγα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Με κάλεσε ο κ. Λαβράνος.

Εισαγγελέας: Εγώ όταν σας ρώτησα δεν το είπατε…

Μάρτυρας: Βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση κι έφυγα.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Σας κάλεσε και νιώσατε την υποχρέωση να πάτε; Για ποιο λόγο αφού τον είχατε δει 2-3 φορές;

Μάρτυρας: Ήταν κι άλλοι άνθρωποι, δε νομίζω ότι ήταν όλοι από το οικογενειακό περιβάλλον…

Η αστυνομική προστασία του Λαβράνου

Στο επίκεντρο της εξέτασης του κ. Τσουβάλα βρέθηκε και η παροχή αστυνομικής προστασίας στον Γιάννη Λαβράνο, με τον μάρτυρα να επιμένει ότι υποθέτει πως αιτήθηκε προστασίας και κρίθηκε αναγκαίο να λάβει.

Η απάντηση προκάλεσε το σχόλιο του εισαγγελέα της έδρας, που απευθυνόμενος στον κ. Τσουβαλα είπε: «Ένας εισαγγελέας…όταν υπηρετούσα στην επαρχία κι εγώ… είχε μια δίκη με κατηγορούμενους από τη μαφία και του πετούσαν μπουκάλια στην έδρα. Ζήτησε συνοδεία για να τον πηγαίνει από το δικαστήριο στο σπίτι και του είπαν ότι δεν έχει προσωπικό η αστυνομία. Ο κ. Λαβράνος πως είχε;».

Ο εισαγγελέας αντέδρασε ξανά όταν ο κ. Τσουβάλας επανέλαβε πως δεν έγινε έλεγχος στα φυσικά πρόσωπα για την Krikel γιατί υπήρχαν εγγυήσεις…από την πολιτική ηγεσία. Τότε, ο εισαγγελέας παρενέβη ξανά λέγοντας: «Με συγχωρείτε δηλαδή, θεωρείται ότι η αστυνομική έρευνα γι αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να γίνει γιατί ήταν εγκυρότερη η εγγύηση που έδινε η πολιτική ηγεσία;».

Πρόεδρος: Κυκλοφορούσε στους διαδρόμους ότι ο Λαβράνος ήταν πίσω από την Krikel, αυτό δεν ήταν ένδειξη να ερευνήσει η αστυνομία ποιοι βρίσκονται πίσω από την εταιρία που συνεργάζονται.

Μάρτυρας: Δεν το γνώριζα εγώ. Δεν το σκέφτηκα…

Πρόεδρος: Μήπως δεν το σκεφτήκατε επειδή κάτι γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι κύριε πρόεδρε.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – Αντίπαλος ο Βέλγος ομόλογός του

Πιερρακάκης: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – Αντίπαλος ο Βέλγος ομόλογός του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Parasocial: Το κοινωνικό φαινόμενο που έγινε η λέξη της χρονιάς

Parasocial: Το κοινωνικό φαινόμενο που έγινε η λέξη της χρονιάς

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ροκάνισε στο 4,4% τα κέρδη του Νοεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ροκάνισε στο 4,4% τα κέρδη του Νοεμβρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 28.11.25

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Οδύνη 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Δεν αντέχεται άλλο» 28.11.25

Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται

«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Ρωσία: Απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 28.11.25

Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη

Η απάντηση του Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο μετά τα όσα κολακευτικά είπε ο προπονητής της Ρεάλ για ένα από τα «διαμάντια» του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μουζακίτη – Τι ανέφερε για Στρεφέτσα και την επόμενη μέρα του αγώνα με τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών
Υπουργείο Ναυτιλίας 28.11.25

Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών

«Ενώ οι υπουργοί στο παρελθόν τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διορθώσουν αυτή την αδικία, το θέμα δεν το είχε ακουμπήσει κανείς από το 2017», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs
Οι βασικές τάσεις 28.11.25

Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Οι βασικές τάσεις στον τομέα των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής δημιουργίας παραμένουν ισχυρές και υποστηρίζουν τη θετική προοπτική για τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων
128 νεκροί 28.11.25

Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς αποδίδεται σε πάνελ από εύφλεκτο αφρώδες υλικό που είχαν τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση.

Σύνταξη
Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά
Σαφές μήνυμα 28.11.25

Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά

Αξιοσημείωτο είναι πως τα γυμνάσια που διεξήγαγε η Σουηδία έγιναν με τη συμμετοχή του βασιλιά, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών

Σύνταξη
Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026

Οι υποψήφιοι Ευρωπαίοι ρέφερι για να σφυρίξουν στη διοργάνωση είναι 22, στη λίστα βρίσκονται Βόσνιος, Νορβηγός, Ελβετός, Τούρκος, Ρουμάνος, Σουηδός αλλά όχι Έλληνας ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 28.11.25

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη

Σύνταξη
«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη
Μάθημα 28.11.25

«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που στέφθηκε Μις Αγγλία και δηλώνει περήφανη για τη σεξουαλικότητά της, κερδίζοντας τον τίτλο παρά τους αρχικούς δισταγμούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
«Έξυπνα» παιχνίδια 28.11.25

Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ

Ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών αγωνίζονται ενάντια στην παγκόσμια αγορά έξυπνων παιχνιδιών αξίας 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταδικάζοντας την παρακολούθηση και την έλλειψη ρύθμισης.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του
Σκάνδαλο διαφθοράς 28.11.25

Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του

Ο Αντρίι Γέρμακ, στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Η υπόθεση προκαλεί ασφυκτική πίεση στον Ζελένσκι εν μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)

Ως το πιο ωραίο που έχει πετύχει στη ζωή του χαρακτήρισε το τέρμα κόντρα στη Βασιλεία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ακόμη μίλησε για τις ελπίδες πρόκρισης της Γκενκ, αλλά και για το δίπλωμα οδήγησης που πήρε με τη... μία!

Σύνταξη
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο