Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη
Τετράωρη στάση εργασίας θα σημειωθεί αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ.
Ειδικότερα, αύριο ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 ως τις 14:00, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ.
Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Αναλυτικά οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,
από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,
από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,
από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.
Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.
Τραμ
Γραμμή 7:
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.
Γραμμή 6:
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.
Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,
ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.
