Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Τετράωρη στάση εργασίας θα σημειωθεί αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, αύριο ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 ως τις 14:00, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αναλυτικά οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

Τραμ

Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.