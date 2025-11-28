Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Εντύπωση φαίνεται να προκαλεί στους επιστήμονες το γεγονός ότι ενώ ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν βρίσκεται στο ναδίρ στις ΗΠΑ, οι νέοι νιώθουν πιο… αισιόδοξοι.

Σε έρευνες, οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εξαντλημένοι από τις υψηλές τιμές και τα στάσιμα εισοδήματα. Η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται, ενώ το χρηματιστήριο υποχωρεί σταδιακά από τα ιστορικά υψηλά του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, ο δείκτης του Conference Board που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έδειξε έντονη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο.

«Το οικονομικό κλίμα των καταναλωτών υποφέρει», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ρέντερ στη Washington Post, οικονομολόγος στη NerdWallet. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το κόστος ζωής, την αγορά εργασίας και τις επιχειρηματικές συνθήκες».

Ωστόσο, όπως καταγράφει η αμερικανική εφημερίδα, δεν είναι όλοι εξίσου δυσαρεστημένοι. Μια πιο προσεκτική ματιά στα δεδομένα δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και την πολιτική τοποθέτηση. Ορισμένοι μάλιστα δηλώνουν ότι αισθάνονται καλύτερα για τα οικονομικά τους τώρα σε σχέση με πριν από λίγους μήνες.

Αισιόδοξοι οι κάτω των 35

Δεν προκαλεί εντύπωση πως με το χρηματιστήριο να έχει σημειώσει τεράστια κέρδη φέτος, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά προτού υποχωρήσει τον προηγούμενο μήνα, η ψυχολογία, εκείνων που έχουν μετοχές εύλογα είναι καλή. Επίσης, δεν εκπλήσσει το γεγονός οι Αμερικανοί με υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να νιώθουν καλύτερα για την οικονομία σε σχέση με όσους αμείβονται λιγότερο.

Ωστόσο, για τους ειδικούς είναι απορίας άξιο η αισιοδοξία των κάτω των 35 ετών

Οι Αμερικανοί κάτω των 35 μπορεί να έχουν λιγότερο πλούτο από τις μεγαλύτερες γενιές, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πιο αισιόδοξοι για την οικονομία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Conference Board, με το καταναλωτικό κλίμα μεταξύ των νεότερων ενηλίκων να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες αισθάνονται χειρότερα σε σχέση με πριν από λίγους μήνες.

Ανεξήγητο

Οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν είναι απολύτως σαφές γιατί οι νέοι ενήλικες είναι πιο αισιόδοξοι από τις μεγαλύτερες γενιές, αλλά επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες τάσεις στην αύξηση των μισθών ίσως προσφέρουν μια εξήγηση.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι έχουν επίσης δει τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εισοδήματος — 5,9% τον Αύγουστο για τους Αμερικανούς ηλικίας 16 έως 24 ετών, έναντι αύξησης 4,2% για όλους τους εργαζόμενους συνολικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα.

Επιπλέον, οι νεότεροι ενήλικες, ειδικά όσοι είναι στα 20 τους, μπορεί να ζουν ακόμη με τους γονείς τους ή να βασίζονται σε αυτούς για ασφάλιση υγείας ή άλλη οικονομική βοήθεια, γεγονός που τους προστατεύει εν μέρει από την άνοδο του κόστους ζωής, σύμφωνα με τη Ντάνα Πίτερσον, επικεφαλής οικονομολόγο στο Conference Board.

«Υπάρχει μια αρκετά έντονη διαφορά ανάμεσα σε όσους είναι κάτω των 35 και σε όσους είναι άνω», είπε στη Washington Post. «Είναι νέοι και είναι πιο αισιόδοξοι, και αυτό ισχύει ήδη από πριν από την πανδημία».