«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».
Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα χαρακτήρισε χθες Τετάρτη το βράδυ «λυπηρή» την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προσκληθεί στις εργασίες της G20 το 2026, τις οποίες θα οργανώσουν οι ΗΠΑ στη Φλόριντα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Esa Alexander, επάνω, ο Σίριλ Ραμαφόσα).
Ο Τραμπ επαναλαμβάνει χωρίς καμιά απόδειξη ότι η Νότια Αφρική επιδίδεται σε αιματηρό «διωγμό» των λευκών
Σε ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Ραμαφόσα σημειώνεται ακόμη πως απούσης οποιασδήποτε αντιπροσωπείας της Ουάσιγκτον στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα, η προεδρία του διεθνούς φόρουμ παραδόθηκε σε αξιωματούχο «της πρεσβείας των ΗΠΑ».
Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως δεν θα επιδοθεί πρόσκληση στη Νότια Αφρική ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες της επόμενης χρονιάς, θυμίζοντας πως αποφάσισε η Ουάσιγκτον να μποϊκοτάρει τη φετινή σύνοδο λόγω αυτών που αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» των Αφρικάνερ, των λευκών γαιοκτημόνων, επειδή οι νοτιοαφρικανικές αρχές, «για το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς», επιδίδονται σε «γενοκτονία», όπως ερίζει.
«Διωγμός»
Ο κ. Τραμπ επαναλαμβάνει χωρίς να παρουσιάζει καμιά απόδειξη γι’ αυτό ότι η Νότια Αφρική επιδίδεται σε αιματηρό «διωγμό» της μειονότητας των λευκών και — παρά την εξαιρετικά επιθετική ρητορική και πολιτική του για την πάταξη της μετανάστευσης— η κυβέρνησή του προσέφερε πολιτικό άσυλο σε ορισμένα μέλη της.
Πηγή: ΑΠΕ
