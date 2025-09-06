Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να φιλοξενήσουν τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 το 2026 στο γήπεδο γκολφ και σπα του Προέδρου Τραμπ στο Ντόραλ της Φλόριντα, υλοποιώντας ένα σχέδιο που ο πρόεδρος είχε αρχικά προτείνει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ο κ. Τραμπ αποκάλυψε την απόφασή του να διοργανώσει τη σύνοδο κορυφής του G20 στο Μαϊάμι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, θα είναι ο υπεύθυνος για τη σύνοδο κορυφής.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οργανώνει την ατζέντα της συνάντησης, η οποία θα επικεντρωθεί στην «απελευθέρωση της οικονομικής ευημερίας μέσω του περιορισμού και της εξάλειψης των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων, της απελευθέρωσης της προσιτής ενέργειας και της προώθησης νέων τεχνολογιών».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σε ανακοίνωση την Παρασκευή ότι το Trump Doral θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής «σε τιμές κόστους και δεν θα βγάλει κέρδος, ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ούτε από ξένη κυβέρνηση». Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 14-15 Δεκεμβρίου 2026.

Το πλάνο του 2020 για την Σύνοδο Κορυφής των G20 που απορρίφθηκε

Ο κ. Τραμπ σχεδίαζε να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής της G7 στο θέρετρο το 2020, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα εν μέσω ευρείας κριτικής και ηθικών ανησυχιών σχετικά με τη φιλοξενία μιας σημαντικής παγκόσμιας συνάντησης σε μια από τις ιδιοκτησίες του, η οποία θα απέφερε έσοδα από τη συνάντηση. Τελικά, η συνάντηση ακυρώθηκε και πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένα ως αποτέλεσμα της έναρξης της πανδημίας COVID-19.

Το θέρετρο, το οποίο ο κ. Τραμπ αγόρασε το 2012 για 150 εκατ. δολάρια, άνοιξε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960. Βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της μητροπολιτικής περιοχής του Μαϊάμι και περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα γκολφ, ένα σπα 4.400 τμ, μια τεράστια πισίνα με νεροτσουλήθρα 40 μέτρων και μια αίθουσα χορού άνω των 2.000 τμ. Ο δήμαρχος του Μαϊάμι, Φράνσις Σουάρεζ, βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο για την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το G20 είναι ένα οικονομικό φόρουμ που περιλαμβάνει 19 χώρες και δύο άλλα μπλοκ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, που εκπροσωπούν τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του G20, τα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περισσότερο από το 75% του παγκόσμιου εμπορίου. Είναι μεγαλύτερο και γεωγραφικά πιο διαφοροποιημένο από το G7, το οποίο περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ δεν θα παρευρεθούν στη Σύνοδο στη Νότια Αφρική

Ο τόπος της συνάντησης εναλλάσσεται μεταξύ των χωρών μελών, και το φετινό G20 θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Νότια Αφρική, αλλά ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παρευρεθεί, εν μέσω κατηγοριών προς την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής για γενοκτονία των λευκών αγροτών. Μια κατηγορία που δεν έχει αποδειχθεί

Τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να προσκαλέσουν άλλες χώρες να συμμετάσχουν ως παρατηρητές, και ο πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής της G20 του επόμενου έτους στον νεοεκλεγμένο πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, όταν τον συνάντησε στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση επιστροφής πίσω στις βάσεις για τη χρονιά που θα φιλοξενήσουν τη σύνοδο, απλοποιώντας τη σύνοδο κορυφής και τις σχετικές εργασίες και ευθυγραμμίζοντας την ατζέντα με τους ιδρυτικούς στόχους της G20 για οικονομική ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Ως αποτέλεσμα, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος αναμένει «ο κατάλογος των προσκεκλημένων να είναι μικρότερος από τις πρόσφατες συνόδους κορυφής της G20».