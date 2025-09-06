newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Θα φιλοξενήσουν την Σύνοδο Κορυφής των G20 στο resort του Τραμπ!
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:00

ΗΠΑ: Θα φιλοξενήσουν την Σύνοδο Κορυφής των G20 στο resort του Τραμπ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδια του για τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής του G20 το 2026 στο θέρετρό του στο Ντόραλ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να φιλοξενήσουν τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 το 2026 στο γήπεδο γκολφ και σπα του Προέδρου Τραμπ στο Ντόραλ της Φλόριντα, υλοποιώντας ένα σχέδιο που ο πρόεδρος είχε αρχικά προτείνει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ο κ. Τραμπ αποκάλυψε την απόφασή του να διοργανώσει τη σύνοδο κορυφής του G20 στο Μαϊάμι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, θα είναι ο υπεύθυνος για τη σύνοδο κορυφής.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οργανώνει την ατζέντα της συνάντησης, η οποία θα επικεντρωθεί στην «απελευθέρωση της οικονομικής ευημερίας μέσω του περιορισμού και της εξάλειψης των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων, της απελευθέρωσης της προσιτής ενέργειας και της προώθησης νέων τεχνολογιών».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σε ανακοίνωση την Παρασκευή ότι το Trump Doral θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής «σε τιμές κόστους και δεν θα βγάλει κέρδος, ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ούτε από ξένη κυβέρνηση». Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 14-15 Δεκεμβρίου 2026.

Το πλάνο του 2020 για την Σύνοδο Κορυφής των G20 που απορρίφθηκε

Ο κ. Τραμπ σχεδίαζε να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής της G7 στο θέρετρο το 2020, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα εν μέσω ευρείας κριτικής και ηθικών ανησυχιών σχετικά με τη φιλοξενία μιας σημαντικής παγκόσμιας συνάντησης σε μια από τις ιδιοκτησίες του, η οποία θα απέφερε έσοδα από τη συνάντηση. Τελικά, η συνάντηση ακυρώθηκε και πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένα ως αποτέλεσμα της έναρξης της πανδημίας COVID-19.

Το θέρετρο, το οποίο ο κ. Τραμπ αγόρασε το 2012 για 150 εκατ. δολάρια, άνοιξε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960. Βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της μητροπολιτικής περιοχής του Μαϊάμι και περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα γκολφ, ένα σπα 4.400 τμ, μια τεράστια πισίνα με νεροτσουλήθρα 40 μέτρων και μια αίθουσα χορού άνω των 2.000 τμ. Ο δήμαρχος του Μαϊάμι, Φράνσις Σουάρεζ, βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο για την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το G20 είναι ένα οικονομικό φόρουμ που περιλαμβάνει 19 χώρες και δύο άλλα μπλοκ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, που εκπροσωπούν τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του G20, τα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περισσότερο από το 75% του παγκόσμιου εμπορίου. Είναι μεγαλύτερο και γεωγραφικά πιο διαφοροποιημένο από το G7, το οποίο περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ δεν θα παρευρεθούν στη Σύνοδο στη Νότια Αφρική

Ο τόπος της συνάντησης εναλλάσσεται μεταξύ των χωρών μελών, και το φετινό G20 θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Νότια Αφρική, αλλά ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παρευρεθεί, εν μέσω κατηγοριών προς την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής για γενοκτονία των λευκών αγροτών. Μια κατηγορία που δεν έχει αποδειχθεί

Τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να προσκαλέσουν άλλες χώρες να συμμετάσχουν ως παρατηρητές, και ο πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής της G20 του επόμενου έτους στον νεοεκλεγμένο πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, όταν τον συνάντησε στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση επιστροφής πίσω στις βάσεις για τη χρονιά που θα φιλοξενήσουν τη σύνοδο, απλοποιώντας τη σύνοδο κορυφής και τις σχετικές εργασίες και ευθυγραμμίζοντας την ατζέντα με τους ιδρυτικούς στόχους της G20 για οικονομική ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Ως αποτέλεσμα, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος αναμένει «ο κατάλογος των προσκεκλημένων να είναι μικρότερος από τις πρόσφατες συνόδους κορυφής της G20».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη
Κόσμος 05.09.25

«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη έχει νέο πρωθυπουργό και το όνομά του συζητείται ήδη ευρέως, όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για τη ριζοσπαστική στάση του απέναντι στην κάνναβη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία
Αθάνατοι ηγέτες; 05.09.25

Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν απαθανατίστηκε να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για την αθανασία, αλλά η ενασχόλησή του με τη μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Δείτε βίντεο 05.09.25

Το Ισραήλ ισοπέδωσε Πανεπιστήμιο και οικιστικό πύργο στη Γάζα

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο