Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σουμάτρας
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 137 χιλιομέτρων και παρά το σημαντικό μέγεθος δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μπάντα, κοντά στα νησιά Μαλουκου της Ινδονησίας, σύμφωνα με το German Research Centre for Geosciences (GFZ). Η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 137 χιλιομέτρων και παρά το σημαντικό μέγεθος δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG. Σύμφωνα με το EMSC ο σεισμός ήταν 6,2 Ρίχτερ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη, ενώ οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών καλούνται να είναι σε επιφυλακή για τυχόν μετασεισμούς. Η δόνηση λειτουργεί ως υπενθύμιση του πόσο σεισμογενής είναι η ευρύτερη περιοχή.
Η συγκεκριμένη δόνηση, αν και αρκετά ισχυρή, ήταν σε μεγάλο εστιακό βάθος — γεγονός που συνήθως μειώνει την πιθανότητα σοβαρών καταστροφών στην επιφάνεια.
Η Ινδονησία βρίσκεται στο ενεργό γεωλογικό τόξο του Δαχτυλιδιόυ της Φωτιάς, όπου η σύγκρουση τεκτονικών πλακών συχνά οδηγεί σε σεισμούς τόσο υποθαλάσσιους όσο και χερσαίους.
