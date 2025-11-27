Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σουμάτρας

Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μπάντα, κοντά στα νησιά Μαλουκου της Ινδονησίας, σύμφωνα με το German Research Centre for Geosciences (GFZ). Η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 137 χιλιομέτρων και παρά το σημαντικό μέγεθος δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG. Σύμφωνα με το EMSC ο σεισμός ήταν 6,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη, ενώ οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών καλούνται να είναι σε επιφυλακή για τυχόν μετασεισμούς. Η δόνηση λειτουργεί ως υπενθύμιση του πόσο σεισμογενής είναι η ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριμένη δόνηση, αν και αρκετά ισχυρή, ήταν σε μεγάλο εστιακό βάθος — γεγονός που συνήθως μειώνει την πιθανότητα σοβαρών καταστροφών στην επιφάνεια.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο ενεργό γεωλογικό τόξο του Δαχτυλιδιόυ της Φωτιάς, όπου η σύγκρουση τεκτονικών πλακών συχνά οδηγεί σε σεισμούς τόσο υποθαλάσσιους όσο και χερσαίους.