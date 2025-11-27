Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Εκεί που η διαιτησία είχε αρχίσει να κάνει βήματα προς τα εμπρός, δεν υπολόγισε το «φρένο» του VAR. Έτσι στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο: Αντί να σφυρίζει ο διαιτητής, τον πρώτο λόγο να έχει το VAR που κανονικά έπρεπε να είναι βοηθητικό μέσο.

Σα να μην έφτανε αυτό, μετά, έρχεται και η ΚΕΔ που σχολιάζει με… φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων και όχι με βάση τον κανονισμό, με αποτέλεσμα η σύγχυση να μεγαλώνει και να έχουμε το σκηνικό αμηχανίας. Ο ένας να περιμένει τον άλλον, ώστε να πάρουν (διαιτητής και VAR) από κοινού την ευθύνη σε μια καθοριστική φάση, προκειμένου να μετριαστεί και η κριτική της ΚΕΔ.

Το άλλο με τις δήθεν εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις που έχουν μεταβληθεί σε… γήπεδο επίδειξης δύναμης της ΚΕΔ; Πόσο επαγγελματικό είναι οι Λανουά, Βαλέρι να βγάζουν ενώπιον όλων στη σέντρα τον διαιτητή ή τον VAR που έχει κάνει ένα λάθος και από την άλλη πλευρά να μην ασχολούνται με άλλους που έχουν κάνει παρόμοια λάθη;

Υπάρχει κι άλλη παράμετρος στην «αλυσίδα». Για ένα λάθος να τιμωρείται μόνο ο διαιτητής ή μόνο ο VAR. Για παράδειγμα τιμώρησαν τον Τζήλο επειδή ο Λανουά προτίμησε ο Σιδηρόπουλος να σφυρίξει το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, το οποίο γίνεται την Κυριακή (30/11) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και οι τιμωρίες επιβάλλονται για λόγους δημοσίων σχέσεων!

Άλλο παράδειγμα: Όπως την περασμένη αγωνιστική που ο Λανουά άφησε εκτός ορισμών τον Τσακαλίδη, ο οποίος την Κυριακή (30/11) θα σφυρίξει Παναιτωλικός-Ολυμπιακός, αν και τον δικαίωσε για το ματς ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1.

Μη κανονικό το VAR στην Ελλάδα

Το «μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ διαιτητή και VAR είναι ελληνικό. Να περιμένει ο πρώτος να πάρει ο δεύτερος την «καυτή» απόφαση. Αφενός δείχνει φόβο αφετέρου υποβιβάζει και ο επίπεδο της διαιτησίας.

Το έχουν εντοπίσει οι αρμόδιοι και προσπαθούν να το ξεπεράσουν μέσω προβολής βίντεο στην διαδικτυακή πλατφόρμα, τους δείχνουν φάσεις σε ανύποπτο χρόνο και καλούν τους διαιτητές να απαντήσουν τι απόφαση θα έπαιρναν. Παράλληλα, ο Βαλέρι μια φορά τον μήνα κάνει και σεμινάρια στους διαιτητές, σχετικά με το VAR.

Είναι και διαπιστωμένο από την UEFA ότι στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ότι το VAR χρησιμοποιείται πάνω από τον επιτρεπτό μέσο όρο από τους Έλληνες διαιτητές. Το… κανονικό είναι μια παρέμβαση ανά τρία παιχνίδια. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε κι άλλο πρωτόγνωρο: οι διαιτητές να συμφωνούν με το VAR, ακόμη και όταν κάνουν λάθος αυτοί που ελέγχουν τις φάσεις.

Φαβορί ο Φωτιάς για το Αρης-ΠΑΟΚ

Με αυτές τις… προδιαγραφές, αν προτιμάτε με αυτή την κατάσταση, πώς είναι δυνατόν οι διαιτητές να θέλουν να σφυρίξουν ντέρμπι της Stoiximan Super League; Ο Λανουά δεν είχε τέτοια πρόθεση για το πρωτάθλημα, όμως θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Το… μενού της 4ης αγωνιστικής περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης-ΠΑΟΚ (3/12) και η ΚΕΔ έχει δεσμευτεί ότι στα ντέρμπι της διοργάνωσης θα ορίζει Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι και ξένο στο VAR. Υποψήφιοι για να σφυρίξουν είναι (κατά σειρά προτεραιότητας) οι Φωτιάς, Παπαπέτρου, Σιδηρόπουλος. Πέρσι, ο Λανουά πήγε να κάνει «αθόρυβο» πείραμα με τον Σιδηρόπουλο σε ματς Κυπέλλου ΑΕΚ-Άρης, όμως δεν έδωσε κόκκινη κάρτα, που ήταν ο ορισμός της παράβασης, σε βάρος του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, αν και κλήθηκε στο VAR. Πήγαν όλα ανάποδα και ο Λανουά εγκατέλειψε κάθε σκέψη για Έλληνες διαιτητές, τουλάχιστον στα ντέρμπι πρωταθλήματος.