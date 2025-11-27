Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός πάλεψε, όμως ηττήθηκε 4-3 από τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να προσφέρουν βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση με 40.312 βαθμούς, πίσω από την 10η Τσεχία και πάνω από την Πολωνία.

Η Ελλάδα είδε τη διαφορά της από τη Τσεχία να αυξάνεται κατά 200 πόντους από την ισοπαλία της Σλάβια με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-0).

Η βαθμολογία UEFA:

09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)

10. Τσεχία 43.300 (+5.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)

12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)

13. Νορβηγία 38.187 (+5.000 – 2/5)

14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)

15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)

16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

17. Κύπρος 32.037 (+8.250- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –