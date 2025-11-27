Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.
Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός πάλεψε, όμως ηττήθηκε 4-3 από τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Έτσι, οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να προσφέρουν βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση με 40.312 βαθμούς, πίσω από την 10η Τσεχία και πάνω από την Πολωνία.
Η Ελλάδα είδε τη διαφορά της από τη Τσεχία να αυξάνεται κατά 200 πόντους από την ισοπαλία της Σλάβια με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-0).
Η βαθμολογία UEFA:
09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)
10. Τσεχία 43.300 (+5.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)
12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)
13. Νορβηγία 38.187 (+5.000 – 2/5)
14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
17. Κύπρος 32.037 (+8.250- 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
