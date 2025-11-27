Η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε σε 1-1 με τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι (vid)
Η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με ασύλληπτο γκολ του Κιτεϊσβίλι.
Με τρομερό σουτ του Κιτεϊσβίλι στο 34’, η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Κιτεϊσβίλι βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και με ασύλληπτο σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί «παραθυράκι» του Ντραγκόφσκι για το 1-1.
Τρομερό γκολ από τον άσο της Στουρμ Γκρατς, που κατάφερε να απαντήσει στο γκολ που δέχθηκε νωρίτερα από το Σβιντέρσκι.
Θυμηθείτε το 1-0:
