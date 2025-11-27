Μαρίν: «Θα τα δώσουμε όλα με Φιορεντίνα – Είμαι ευχαριστημένος στην ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» (27/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε στη «Gazzetta dello Sport» ενόψει της αναμέτρησης, καθώς γνωρίζει καλά τη Serie A από τη θητεία του σε Κάλιαρι και Έμπολι, ενώ αναφέρθηκε στην επιλογή του να μετακομίσει στην Αθήνα και την «Ένωση» και την αντιμετώπιση που πρέπει να έχει η ομάδα απέναντι στους «βιόλα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μαρίν:

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Νομίζω ότι έκανα μια καλή επιλογή. Η ΑΕΚ είναι μια συμπαγής, καλά δομημένη και πολύ οργανωμένη ομάδα. Μου αρέσει η Αθήνα, ζω κοντά στη θάλασσα με την οικογένειά μου και μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος και με την ομάδα».

Για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα: «Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά θα τα δώσουμε όλα. Η Φιορεντίνα είναι δυνατή και είμαι σίγουρος ότι θα ξεφύγει από την κατάσταση του πρωταθλήματος. Είμαι φίλος με τον Πίκολι και έπαιζα μαζί του μέχρι την περασμένη σεζόν. Αλλά όλη η επίθεση των Βιόλα είναι δυνατή. Eιδικά αν σκεφτεί κανείς τους Κιν και Τζέκο. Στο κέντρο, έχουν αποκτήσει νέους παίκτες με προοπτική και αξία.

Είναι καλή ομάδα αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή φόρμα στην επίθεση με τους Γιόβιτς και Ζίνι. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι Ιταλοί. Στην άμυνα, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και επίσης πιο επιθετικοί. Ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα όπως η Φιορεντίνα».