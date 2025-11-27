Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Φιορεντίνα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα (27/11, 22:00) για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League, με την Ένωση να θέλει βαθμό ή βαθμούς στο «Αρτέμιο Φράνκι» προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι στην 15η θέση με τέσσερις βαθμούς, την ώρα που αυτή του Πάολο Βανόλι είναι στην όγδοη με έξι.

Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους περίπου 1.300 οπαδούς, αν και οι φίλοι της ομάδας που έχουν ταξιδέψει στη Φλωρεντίνα είναι ίσως και τριπλάσιοι.

Λόγω των εργασιών στο γήπεδο της Φιορεντίνα όμως, η χωρητικότητα από τις 43.000 έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, με τα εισιτήρια που αναλογούν στην ΑΕΚ να είναι λίγα συγκριτικά με αυτά που θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα, παρότι οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι.

Με απουσίες, αλλά και μία σημαντική επιστροφή η ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τους «βιόλα» τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη που δεν είναι στη λίστα, όπως και τον Λιούμπισιτς που βγήκε για να επανέλθει ο Ζίνι. Επίσης νοκ-άουτ είναι οι τραυματίες Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει περιορισμένες επιλογές για το αυριανό ματς.

Με άλλο… πρόσωπο στην Ευρώπη η Φιορεντίνα

Μπορεί στη Serie A να είναι στην προτελευταία θέση και να αγνοεί τη νίκη από το ξεκίνημα της σεζόν, όμως στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για τη Φιορεντίνα. Ξεκίνησε με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, αλλά ηττήθηκαν στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Μάιντζ. Στα αγωνιστικά, ο Βανόλι δεν μπορεί να υπολογίζει στο αποψινό ματς τους Γκόσενς, Ντόντο και Πίκολι