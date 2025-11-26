Τι είπε ο Μπρινιόλι για το δύσκολο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Φλωρεντία για την αναμέτρηση κόντρα στη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική του Conference League (27/11, 22:00). Για το παιχνίδι της Ένωσης, κλήθηκε να μιλήσει στο «Tuttomercatoweb» ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας ανέφερε ότι θα είναι μία δύσκολη αναμέτρηση, παρότι οι «βιόλα» διανύουν μία πολύ κακή περίοδο στο πρωτάθλημα, και στοχεύουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, μίλησε για τους παίκτες της ομάδας του που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κάνοντας ειδική αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς.

Τέλος, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε τον Ντάβιντ ντε Χέα. Ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα δέχεται έντονη κριτική για τις τελευταίες του εμφανίσεις, και ο Μπρινιόλι τον υπερασπίστηκε, δηλώνοντας ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους.

Οι δηλώσεις του Μπρινιόλι

Αρχικά, δήλωσε για τον προσεχή αγώνα: «Όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρα αδιανόητο ότι το δύσκολο ξεκίνημα της Φιορεντίνα στο πρώτο μισό της σεζόν θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι κάτι θα αλλάξει για τον αυριανό αγώνα. Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα και ξέρουμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, στοχεύουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δημιουργήσουμε προβλήματα στους Βιόλα».

Για τους παίκτες της ΑΕΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά: «Στο σημερινό ποδόσφαιρο, με δύο ή τρεις εξαιρέσεις, κανένας παίκτης δεν κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος στην περιοχή του πέναλτι είναι κάποιος που ξέρει πώς να βάζει την μπάλα μέσα, συνηθισμένος σε ορισμένους αγώνες υψηλού επιπέδου».

Για τον Ντε Χέα: «Δεν ξέρω ποιος είχε την λαμπρή ιδέα να ασκήσει κριτική στον Ντε Χέα ανεξάρτητα από το περιστατικό. Ο Μπουφόν, ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν επίσης επικριθεί για μεμονωμένα περιστατικά, και αυτό είναι κατανοητό, αλλά πρέπει να κοιτάξεις πέρα ​​από αυτό. Ένας παίκτης μόνος του είναι απίθανο να αλλάξει την τύχη μιας ομάδας, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Αλλά αν ήμουν ο αθλητικός διευθυντής οποιουδήποτε κορυφαίου συλλόγου και έπρεπε να επιλέξω τον τερματοφύλακα για να κερδίσει το Champions League, αν είχα την ευκαιρία, θα επέλεγα πάντα τον Ντε Χέα. Ακόμα και σήμερα, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Παίζει άλλο άθλημα, είναι ακαταμάχητος».