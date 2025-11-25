Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λάζαρος Ρότα καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2030.

Εδώ και μέρες υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στον σύλλογο και τον διεθνή άσο, με τους «κιτρινόμαυρους» να γνωστοποιούν και τυπικά το deal που «κλείδωσε» παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Ρότα είχε ισχύ μέχρι το προσεχές καλοκαίρι και στο νέο προβλέπεται διπλασιασμός των αποδοχών του 28χρονου άσου που βρίσκεται στην ομάδα από το 2021.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!»