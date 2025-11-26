newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, κρίνει ο Ρούτε
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, κρίνει ο Ρούτε

Το πλαίσιο που επεξεργάστηκαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία περιέχει «υποσχόμενα στοιχεία» αλλά και ανεπίλυτα ζητήματα που θα χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις, δηλώνει ο Μαρκ Ρούτε.

Σύνταξη
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε μετρίασε τις προσδοκίες όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κρίνοντας πως θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Μαρκ Ρούτε).

Για τον Ρούτε, οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη είναι μόνο το πρώτο βήμα των συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας

Ο κ. Ρούτε δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον όμιλο γερμανικών μέσων ενημέρωσης RND και στην ισπανική εφημερίδα El País ότι το πλαίσιο που επεξεργάστηκαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία περιέχει «υποσχόμενα στοιχεία» αλλά και ανεπίλυτα ζητήματα που θα χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως δέχεται τα βασικά σημεία του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα και με τις δυο χώρες.

Ο πρόεδρος Τραμπ διατείνεται πως ελάχιστα ζητήματα μένουν να επιλυθούν και ανήγγειλε συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον κυκλοφόρησε σχέδιο 28 σημείων που επικρίθηκε στην Ευρώπη και στο Κίεβο, καθώς κρινόταν πως ικανοποιούσε κυρίως ρωσικές επιδιώξεις.

Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών κρατών συναντήθηκαν στη Γενεύη για να τροποποιηθεί το κείμενο και ο κ. Ρούτε χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις αυτές παραγωγικές, τονίζοντας ωστόσο πως πρόκειται μόνο για το πρώτο βήμα των συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας.

Μεγάλες απώλειες

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Ρωσία υφίσταται μεγάλες απώλειες, κάνοντας λόγο για 20.000 στρατιωτικούς κάθε μήνα, ενώ τα εδαφικά κέρδη της είναι κατ’ αυτόν λιγοστά.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του NATO, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί 1 εκατομμύριο απώλειες —νεκρούς και σοβαρά τραυματίες— αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο το 2022.

Ο επικεφαλής της συμμαχίας και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας ανέφερε ακόμη πως ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταλάβει παρά το 1% της ουκρανικής επικράτειας το τρέχον έτος και προελαύνει «μερικά μέτρα» την ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ

Stream newspaper
