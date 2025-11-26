Ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ ενόψει της επίσκεψής του στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Valentyn Ogirenko, επάνω, ο Αντρίι Γερμάκ).

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο

«Οπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

Ο Αντρίι Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Θέλει συνάντηση με Τραμπ

Ο ίδιος δήλωσε στο Axios, νωρίτερα χθες Τρίτη, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ «το ταχύτερο δυνατόν», πιθανόν την Ημέρα των Ευχαριστιών (την Πέμπτη 27/11), για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον για τους όρους τερματισμού του πολέμου.