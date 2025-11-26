Κασσελάκης τρολάρει «Χασάπη» και Σεμερτζίδου για τα «λαχεία» και πάει για… τζάκποτ

Την Πόπη Σεμερτζίδου με την περίφημη Ferrari και τον επονομαζόμενο «Χασάπη» τρολάρει με βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε μεγάλα κέφια ο Στέφανος Κασσελάκης αλλά κομματάκι άτυχος και χωρίς Ferrari…

«Πλέον, έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο ‘απελπισίας’που δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου σαν την Πόπη με τη Φεράρι και τον ‘χασάπη’. Να κερδίσω κάποιο τζόκερ, κάποιο ξυστό, κάποιο λόττο μπας και μπορώ κι εγώ να πάω να αγοράσω καμία Φεράρι», λέει μεταξύ άλλων και σκρατσάει με πενιχρό αποτέλεσμα.

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας

Νόμιμη και αθώα του αίματος δήλωνε νωρίτερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Η αγρότισσα από την Κοζάνη που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο από τα πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari και Porsche) της οικογένιεάς της επέμεινε στην αθωότητά παρά το γεγονός πως η αρχή για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχουν δεσμεύσει μεγάλο τμήμα της περιουσίας της.

Η κ. Σεμερτζίδου πάντως παραδέχθηκε πως ο σύζυγός της έχει κερδίσει ποσά στο τζόκερ, χωρίς να είναι σε θέση ωστόσο να προσδιορίσει το ποσό που κέρδισε.