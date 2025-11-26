newspaper
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Αποφασισμένη να κινηθεί νομικά είναι η δικυκλίστρια στην Κρήτη, που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ταμπέλα που ενημερώνει για τα έργα που γίνονται στην περιοχή, της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της.

Μετά το πρώτο σοκ που υπέστη, η 29χρονη γυναίκα, τώρα δέχεται και δεύτερο αφού οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στη μύτη της, μόλις επουλωθούν τα τραύματα της.

H 29χρονη υπέστη κάταγμα στη μύτη αλλά απέφυγε τα χειρότερα καθώς φορούσε κράνος

Αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες κανείς, ούτε, από την πλευρά του εργολάβου ούτε από πλευράς Δήμου Ηρακλείου δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της για να ενδιαφερθεί για την υγεία της και να ζητήσει ένα συγνώμη.

«Περιμένουμε αντίδραση από την άλλη πλευρά που μέχρι σήμερα δεν έχουν ζητήσει ούτε ένα συγνώμη» αναφέρουν χαρακτηριστικά στο patris.gr, οι δικηγόροι της, Γιώργος Μπαστούνας και Θεόδωρος Φαλελάκης. «Θα υποβάλλουμε μήνυση κατά του εργολάβου και κατά του Δήμου καθώς επίσης και αγωγή για αποζημίωση υλικών και ηθικών διεκδικήσεων. Πέντε μέρες μετά το απίστευτο αυτό τροχαίο κανείς την έχει πάρει τηλέφωνο για να ενδιαφερθεί για την υγεία της, ανθρώπινα αλλά ούτε και για να της ζητήσει συγνώμη. Εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε αντίδραση και από την άλλη πλευρά. Στόχος είναι να προστατευτούν και οι υπόλοιποι πολίτες», τόνισαν.

Πώς έγινε το ατύχημα

Η 29χρονη συνεπιβάτιδα μηχανής από το πουθενά βρέθηκε με κάταγμα στη μύτη, σπασμένα γυαλιά οράσεως και τραύματα στο πρόσωπο αλλά απέφυγε τα χειρότερα καθώς φορούσε κράνος.

Όπως ανέφερε η ίδια στο patris, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού όπου εκτελούνται έργα. Η πινακίδα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της γυναίκας που επέβαινε σε μηχανή. Ο οδηγός της μηχανής, συνεργάτης της γυναίκας, δεν τραυματίστηκε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ταμπέλα παραμένει στη μέση του δρόμου, με την ευχή απλά να μην τραυματίσει και και άλλο πολίτη. Απλά τοποθέτησαν στη βάση της δύο λεκάνες με τσιμέντο.

