Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας που ήταν συνοδηγός μηχανής.

Η 29χρονη γυναίκα βρέθηκε με σπασμένη μύτη, με σπασμένα γυαλιά οράσεως και με σπασμένο κράνος, σύμφωνα με το Patris.

Αυτό το κράνος ήταν που την έσωσε από τα χειρότερα.

Με αίματα παντού και σε κατάσταση σοκ η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.