Ο Γιόσουα Μπένζιο, πρωτεργάτης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, είχε ήδη τιμηθεί με το «Νομπέλ των Υπολογιστών». Τώρα, γίνεται ο πρώτος επιστήμονας που συγκεντρώνει ένα εκατομμύριο ετεροαναφορές στη μηχανή αναζήτησης Google Scholar.

O Μπένζιο, 61 ετών, είναι ένας από τους τρεις αποκαλούμενους «νονούς της ΑΙ», μαζί με τον Τζέφρι Χίντον του Πανεπιστημίου του Τορόντο και τον Γιαν ΛεΚούν της Meta Platforms, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αποχωρεί από την εταιρεία. Οι τρεις τους κέρδισαν το 2018 το Βραβείο Τούρινγκ, την ύψιστη τιμητική διάκριση στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο Μπένζιο μπορεί τώρα να καμαρώνει ότι είναι και ο βασιλιάς του Google Scholar, το οποίο καταμετρά τις ετεροαναφορές των επιστημόνων, δηλαδή τις βιβλιογραφικές παραπομπές στο έργο τους.

Το Google Scholar θεωρείται πληρέστερο από άλλες βιβλιομετρικές πλατφόρμες (όπως το Web of Science, το Scopus and το OpenAlex), καθώς παρακολουθεί τις ετεροαναφορές όχι μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες αλλά και σε βιβλία και προδημοσιεύσεις.

Ο Μπένζιο κατέχει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ των περισσότερων ετεροαναφορών στο h-index, έναν δείκτη που συνυπολογίζει την παραγωγικότητα των ερευνητών και τις παραπομπές τους στη βιβλιογραφία. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός ετεροαναφορών και το h-index θεωρούνται ενδεικτικά του κύρους και της επιδραστικότητας ενός επιστήμονα.

Το ρεκόρ του Μπένζιο είναι ένα «αξιοθαύμαστο» επίτευμα που δείχνει την εκρηκτική πρόοδο στη μηχανική μάθηση, σχολίασε στο περιοδικό Nature ο Καϊμίνγκ Χε του ΜΙΤ, συγγραφέας της μελέτης με τις περισσότερες ετεροαναφορές τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση του περιοδικού.

Από τις δέκα μελέτες με τις περισσότερες παραπομπές αυτό τον αιώνα, οι οκτώ αφορούν τη μηχανική μάθηση.

O Μπένζιο θεωρείται πρωτοπόρος της «βαθιάς μηχανικής μάθησης» στα νευρωνικά δίκτυα, στα οποία βασίζονται σήμερα σχεδόν όλες οι εφαρμογές ΑΙ.

Μια από τις πλέον επιδραστικές μελέτες του, με περισσότερες από 105.000 ετεροαναφορές, αφορούσε τα «παραγωγικά αντιπαραθετικά δίκτυα», ζευγάρια νευρωνικών δικτύων που ανταγωνίζονται για να παραγάγουν νέα δεδομένα, όπως κείμενα ή εικόνες.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης μελέτες για την τεχνική της «προσοχής», η οποία βοηθά τα συστήματα ΑΙ στην ανάλυση κειμένων και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην επανάσταση των chatbot όπως το ChatGPT.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπένζιο δηλώνει ανήσυχος για τις δυνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας ΑΙ. Τον Ιούλιο του 2023 υπέγραψε άρθρο στον Economist προειδοποιώντας ότι «ο κίνδυνος καταστροφής είναι αρκετά πραγματικός για να δικαιολογεί άμεσες δράσεις».