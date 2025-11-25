Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε επιφυλακή

Όπως αναφέρει το patris.gr, το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει από το Μαρόκο με προορισμό τη Σαουδική Αραβία, επρόκειτο να κάνει στάση στον ΚΑΗΚ για ανεφοδιασμό καυσίμων.

Τι συνέβη

Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης ο πιλότος εντόπισε μηχανική βλάβη και αμέσως ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε σε συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Το C-130 που μετέφερε στρατιωτικούς, παρέμεινε τελικά για αρκετές ώρες στο Ηράκλειο, η βλάβη αποκαταστάθηκε και με ασφάλεια αναχώρησε για τον τελικό του προορισμό.