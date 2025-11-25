Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο
Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από το Μαρόκο και είχε προορισμό τη Σααυδική Αραβία - Παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Ηράκλειο για την αποκατάσταση της βλάβης
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
- Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά
- Σπουδαία διάκριση: 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως
- Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη - Κρατούσε το πτώμα στο σπίτι
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.
Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε επιφυλακή
Όπως αναφέρει το patris.gr, το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει από το Μαρόκο με προορισμό τη Σαουδική Αραβία, επρόκειτο να κάνει στάση στον ΚΑΗΚ για ανεφοδιασμό καυσίμων.
Τι συνέβη
Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης ο πιλότος εντόπισε μηχανική βλάβη και αμέσως ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε σε συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.
Το C-130 που μετέφερε στρατιωτικούς, παρέμεινε τελικά για αρκετές ώρες στο Ηράκλειο, η βλάβη αποκαταστάθηκε και με ασφάλεια αναχώρησε για τον τελικό του προορισμό.
- Πέντε τρόποι για έξυπνη πώληση πολυτελών ακινήτων
- Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
- Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
- IRIS: Σπάει τα ελληνικά σύνορα – Πού επεκτείνεται
- «Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
- CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
- Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται βελτίωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις