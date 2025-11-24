Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.
Την ώρα που η ισραηλινή ηγεσία δέχεται την πίεση της κοινής γνώμης για τον καταλογισμό ευθυνών για τις αποτυχίες που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εϊάλ Ζαμίρ μίλησε χθες Κυριακή για «συστημική αποτυχία» και ανακοίνωσε την αποπομπή πολλών υψηλόβαθμων μονίμων και εφέδρων αξιωματικών και την επιβολή κυρώσεων σε άλλους για τις ευθύνες τους στην αποτυχία της αντιμετώπισης των επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, χιλιάδες ισραηλινοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής έρευνας για την 7η Οκτωβρίου).
«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ απέτυχαν στη βασική τους αποστολή την 7η Οκτωβρίου»
Thousands of Israelis demonstrated in Tel Aviv tonight calling for a national commission of inquiry over the failures that led to October 7. The Netanyahu government opposes the formation of such a commission of inquiry (Video: @sha_b_p) pic.twitter.com/TROfyRsrNw
— Barak Ravid (@BarakRavid) November 22, 2025
Στους αποπεμφθέντες εφέδρους περιλαμβάνονται πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, της διεύθυνσης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης του Νότιου Τομέα στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας.
«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ απέτυχαν στη βασική τους αποστολή την 7η Οκτωβρίου – να προστατεύσουν τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Εϊάλ Ζαμίρ.
«Πρόκειται για σοβαρή, τεράστια συστημική αποτυχία σε σχέση με αποφάσεις και διαχείριση πριν το γεγονός και κατά τη διάρκειά του.
»Τα μαθήματα εκείνης της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα μας για το μέλλον προς το οποίο προτίθεμαι να οδηγήσω τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», είπε.
Χιλιάδες διαδηλωτές
Παρά τις πιέσεις της ισραηλινής κοινής γνώμης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ξεκινήσει εθνική έρευνα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες για να ζητήσουν τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής έρευνας για το θέμα.
Thousands hold demonstrations in Tel Aviv against PM Benjamin Netanyahu and his government, demanding official investigation into the October 7, 2023 attack pic.twitter.com/DN9mgCIepy
— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 23, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
