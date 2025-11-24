Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Aντιδράσεις προκαλεί το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα, 1η ημέρα της κυκλοφορίας του, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, τους συνεργάτες του και τις απόψεις του για την Αριστερά.

«O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης. Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Παράλληλα μίλησε για την αναφορά περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» που κάνει προς το πρόσωπό του ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όπως είπε (Open): «Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός». Και συνέχισε: «Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

«Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015»

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του βγάζει στη σέντρα τους συνεργάτες του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Όλοι έχουμε κάνει κριτική στον Τσίπρα. Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό ή κακό. Του λέγανε «βγες να πεις ότι κακώς έκανες το δημοψήφισμα». Βγαίνει και το κάνει με τον τρόπο που πρέπει και καλύπτει μια ιστορική υποχρέωση. Θα έχουμε διαφωνίες, θα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν θέλανε λύση. Λέει καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη».

Στις αναφορές που κάνει ο Τσίπρας για τη διαπραγμάτευση στο βιβλίο του, ο Νίκος Παππάς σημειώνει: «Έγινε πολυκέφαλη διαπραγμάτευση, αλλά αν διαβάσει κανείς το βιβλίο θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει ότι υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνες».

Όσο για τη διπλή άρνηση από Αχτσιόγλου και Χαρίτση για να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, ο Παππάς είπε ότι δεν το γνώριζε και πως εκείνος έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και πρόσθεσε: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει».

Βιβλίο Τσίπρα: Η αντίδραση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη πλευρά – αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στη στάση του πρώην υπουργού την περίοδο της πανδημίας και σε μεταγενέστερες δημόσιες παρεμβάσεις του – υιοθετεί ειρωνικό ύφος και κάνει λόγο για «ψέματα» και «ανακρίβειες».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του γράφει:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !

Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!».

Τι αναφέρει ο Σκουρλέτης

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εξέφρασε προκαταβολικά, χωρίς να έχει διαβάσει την Ιθάκη, ο Πάνος Σκουρλέτης, βασισμένος, όπως ο ίδιος είπε, στα αποσπάσματα του βιβλίου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.

Ερωτηθείς για το εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα στα επόμενα πολιτικά του βήματα, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν, αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς, την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».

Και ο Τάιλερ

Απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση και του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη.

Με ένα story στο Instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ ταγκάροντας τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Ζητώ με σεβασμό, το όνομά μου να ΜΗ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».