Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
24 Νοεμβρίου 2025 | 14:56

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Aντιδράσεις προκαλεί το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα, 1η ημέρα της κυκλοφορίας του, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, τους συνεργάτες του και τις απόψεις του για την Αριστερά.

«O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης. Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,  Νίκος Παππάς.

Παράλληλα μίλησε για την αναφορά περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» που κάνει προς το πρόσωπό του ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όπως είπε (Open): «Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός». Και συνέχισε: «Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

«Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015»

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του βγάζει στη σέντρα τους συνεργάτες του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Όλοι έχουμε κάνει κριτική στον Τσίπρα. Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό ή κακό. Του λέγανε «βγες να πεις ότι κακώς έκανες το δημοψήφισμα». Βγαίνει και το κάνει με τον τρόπο που πρέπει και καλύπτει μια ιστορική υποχρέωση. Θα έχουμε διαφωνίες, θα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν θέλανε λύση. Λέει καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη».

Στις αναφορές που κάνει ο Τσίπρας για τη διαπραγμάτευση στο βιβλίο του, ο Νίκος Παππάς σημειώνει: «Έγινε πολυκέφαλη διαπραγμάτευση, αλλά αν διαβάσει κανείς το βιβλίο θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει ότι υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνες».

Όσο για τη διπλή άρνηση από Αχτσιόγλου και Χαρίτση για να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, ο Παππάς είπε ότι δεν το γνώριζε και πως εκείνος έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και πρόσθεσε: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει».

Βιβλίο Τσίπρα: Η αντίδραση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη πλευρά – αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στη στάση του  πρώην υπουργού την περίοδο της πανδημίας και σε μεταγενέστερες δημόσιες παρεμβάσεις του – υιοθετεί ειρωνικό ύφος και κάνει λόγο για «ψέματα» και «ανακρίβειες».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του γράφει:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….
Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…
ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !
Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !
Υγ .(Για αρχη )
Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)
Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !
Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!».

Τι αναφέρει ο Σκουρλέτης

Την άποψη  ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εξέφρασε προκαταβολικά, χωρίς να έχει διαβάσει την Ιθάκη, ο Πάνος Σκουρλέτης, βασισμένος, όπως ο ίδιος είπε, στα αποσπάσματα του βιβλίου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.

Ερωτηθείς για το εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα στα επόμενα πολιτικά του βήματα, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν, αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς, την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».

Και ο Τάιλερ

Απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση και του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη.

Με ένα story στο Instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ ταγκάροντας τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Ζητώ με σεβασμό, το όνομά μου να ΜΗ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».

googlenews

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ολοκληρώθηκε 24.11.25

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Σύνταξη
Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!

Ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ του @onetpl αναφέρει ότι η Μόσχα εξετάζει τη διοργάνωση ενός νέου ποδοσφαιρικού τουρνουά 8–12 χωρών. Η κίνηση έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη «εναλλακτική Eurovision» που διοργάνωσε η Ρωσία,

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
Διεθνής Οικονομία 24.11.25

Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας την έχει αφήσει ευάλωτη

Σύνταξη
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
