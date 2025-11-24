Από την ελληνική αγορά στον FTSE 100: Το Big Three της METLEN Energy & Metals χαράζει τη στρατηγική της πορεία

Η METLEN Energy & Metals εισέρχεται σε μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ιστορίας της, εγκαινιάζοντας τον τρίτο μεγάλο μετασχηματισμό της, τη Third Era. Με στρατηγική στόχευση τον διπλασιασμό του μεγέθους της και την επίτευξη €2 δισ. EBITDA, ενισχύει τη θέση της ως διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή δύναμη.

Το Big Three δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο της METLEN Energy & Metals· συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα στη μετάβασή της προς ένα ενιαίο, αποδοτικό και διεθνώς ανταγωνιστικό βιομηχανικό οικοσύστημα.

Ορόσημο: Η διεθνής αναγνώριση και ο FTSE 100

Τον Σεπτέμβριο 2025, η METLEN Energy & Metals εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, ένα εμβληματικό ορόσημο που σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και επισφραγίζει τη στρατηγική της πορεία.

Με τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό, η εταιρεία:

Εναρμονίζεται με τα πρότυπα επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενισχύοντας το προφίλ της ως διεθνή βιομηχανικού ηγέτη.

Βελτιώνεται η κατανόηση της επενδυτικής κοινότητας σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία δημιουργεί υπεραξία.

Το «Big Three«: Στρατηγική ευθυγράμμιση & λειτουργική αναβάθμιση

Η εταιρεία έχει πλέον συγκροτήσει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρησιακό μοντέλο, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των μετασχηματισμών του 2017 και του 2022.

Στην πράξη, το Big Three ευθυγραμμίζει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της METLEN σε μια ξεκάθαρη στρατηγική δομή: Ενέργεια, Μέταλλα, Υποδομές & Παραχωρήσεις.

Μέσα από το Big Three:

Αναβαθμίζεται το λειτουργικό μοντέλο, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων.

Τίθενται στέρεες βάσεις για την περαιτέρω καθιέρωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο, επενδύοντας σε κλάδους αιχμής που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, τα βιώσιμα μέταλλα και τις σύγχρονες υποδομές.

Ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από στέρεες οικονομικές επιδόσεις:

Κύκλος εργασιών (9μηνο 2025): €5.115 εκατ., αυξημένος κατά 22% σε σύγκριση με τα €4.203 εκατ. του 2024.

€5.115 εκατ., αυξημένος κατά σε σύγκριση με τα €4.203 εκατ. του 2024. Η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της.

Νέα ηγετική δομή: Στρατηγική ευελιξία και ενίσχυση διοικητικής ισχύος

Το Big Three ενισχύει την ηγετική ομάδα, με νέα δομή, νέους ρόλους και μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία:

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Executive Chairman , με ρόλο στην υψηλή στρατηγική, τις διεθνείς συνεργασίες και τις μεγάλες αποφάσεις ανάπτυξης.

, με ρόλο στην υψηλή στρατηγική, τις διεθνείς συνεργασίες και τις μεγάλες αποφάσεις ανάπτυξης. Χρήστος Γαβαλάς: Group CEO, με ευθύνη την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και την εφαρμογή της στρατηγικής οργανικής ανάπτυξης.

Η νέα διάρθρωση που φέρνει πολλά πρόσωπα σε νέους ρόλους, ενισχύει τις συνέργειες, επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και προετοιμάζει την εταιρεία για την κλίμακα ανάπτυξης που στοχεύει το Big Three.

Ο ίδιος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανακοινώνοντας το νέο εταιρικό σχήμα, σημείωσε: “Ανοίγουμε ένα ακόμη κεφάλαιο στο ταξίδι μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό της εξέλιξής μας, τη Third Era. Από τη νέα μου θέση ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως αυτές έχουν οριστεί στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μας πλάνο, τόσο για την οργανική όσο και για την μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO μας, Χρήστο Γαβαλά. Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο, συνεργατικό λειτουργικό μοντέλο και σε ακόμη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης”.

Big Three: Ο μετασχηματισμός σε Ενέργεια, Μέταλλα & Υποδομές

Το Big Three διαμορφώνει τις βασικές επιχειρηματικές κατευθύνσεις της METLEN:

Ενέργεια: Ενοποιημένη πλατφόρμα πράσινης ανάπτυξης

Η METLEN δημιουργεί τη Renewables & Energy Transition Platform , η οποία ενοποιεί τις M Renewables και M Power Projects. Έτσι σχηματίζεται ένα ισχυρό, ενιαίο “offering” για ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αποθήκευση και έργα ενεργειακής μετάβασης.

, η οποία ενοποιεί τις M Renewables και M Power Projects. Έτσι σχηματίζεται ένα ισχυρό, ενιαίο “offering” για ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αποθήκευση και έργα ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, ενισχύεται ο δεύτερος πυλώνας: Fully Integrated Energy Utility, που συγκεντρώνει την Protergia, τον τομέα Generation & Energy Management και το διεθνές trading Gas & Power. Έτσι, η METLEN αποκτά πλήρη καθετοποίηση σε όλο το ενεργειακό φάσμα: από την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας έως τη λιανική πώληση στον καταναλωτή.

Μέταλλα: Επένδυση στη στρατηγική αυτονομία & στην τεχνολογία του Αύριο

Στο πλαίσιο της Τρίτης Εποχής της METLEN Energy & Metals, ο κλάδος των μετάλλων αποκτά έναν αναβαθμισμένο, σχεδόν γεωοικονομικό ρόλο.

Η ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας αλουμινίου ( Integrated Aluminium Value Chain ) ενισχύεται μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που αυξάνουν τη δυναμικότητα, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την αποδοτικότητα. Λειτουργεί ως καταλύτης για την τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

) ενισχύεται μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που αυξάνουν τη δυναμικότητα, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την αποδοτικότητα. Λειτουργεί ως καταλύτης για την τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η αναβάθμιση συμπληρώνεται από τη δημιουργία της M Technologies, της νέας οντότητας που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παραδοσιακό Metallurgical Defence Equipment σε έναν αυτόνομο πυλώνα υψηλής τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, η METLEN τοποθετείται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τεχνολογική κυριαρχία και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Υποδομές & Παραχωρήσεις: Χτίζοντας Σταθερότητα & Ανθεκτικότητα

Στον τομέα των Υποδομών και Παραχωρήσεων, η METLEN συνεχίζει να διαμορφώνει ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελεί τον σταθεροποιητή της συνολικής της πορείας.

Τα έργα στα οποία επενδύει η εταιρεία χαρακτηρίζονται από σταθερές αποδόσεις, υψηλή προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη αξία — στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αντοχή της εταιρείας σε περιόδους μεταβλητότητας.

Με το Big Three, η METLEN Energy & Metals δεν ακολουθεί τις εξελίξεις — τις διαμορφώνει.