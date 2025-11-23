Δικαστήριο των de facto αρχών των Χούθι επέβαλε την ποινή του θανάτου σε 17 ανθρώπους για κατασκοπεία προς όφελος ιδίως του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε χθες Σάββατο επίσημο μέσο ενημέρωσης του κινήματος υεμενιτών ανταρτών.

Οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από δικαστήριο στη Σανάα που εκδίκασε υποθέσεις στις οποίες «εμπλέκονταν πυρήνες κατασκοπείας που αποτελούσαν μέρος δικτύου συγκέντρωσης πληροφοριών», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA.

Τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν, ανέφερε η ίδια πηγή, κατηγορήθηκαν για «συνεργασία με χώρες εχθρικές έναντι της Υεμένης την περίοδο 2024-2025», πιο συγκεκριμένα «τη Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ», καθώς και «για κατασκοπεία προς όφελός τους μέσω αξιωματικών πληροφοριών των χωρών αυτών και της Μοσάντ», της ισραηλινής κατασκοπείας.

Η απόφαση του δικαστηρίου προβλέπει τη θανάτωσή τους από εκτελεστικά αποσπάσματα.

Γιατί κατηγορήθηκαν από τους Χούθι οι 17 καταδικασθέντες

Σύμφωνα με το SABA, οι 17 παρείχαν «στον εχθρό πληροφορίες για δεκάδες τοποθεσίες συνδεόμενες με κρατικούς αξιωματούχους, τις μετακινήσεις τους (…) και πληροφορίες για πυραύλους, εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αποθήκευσής τους», ενώ «βοηθούσαν στη στρατολόγηση πολιτών».

Με αυτό τον τρόπο διευκόλυναν «τη στοχοποίηση διαφόρων εγκαταστάσεων, στρατιωτικών, ασφαλείας και πολιτικών», με αποτέλεσμα «δεκάδες θανάτους», συμπλήρωσε το πρακτορείο.

Το κίνημα ανταρτών Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν κι ελέγχει από το 2014 την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, δεν κατονόμασε τους καταδικασθέντες.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες κύμα συλλήψεων, ιδίως για κατασκοπεία επ’ ωφελεία του Ισραήλ, που εντάθηκε μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού της κυβέρνησής τους Άχμεντ Γαλέμπ αλ Ράουι και υπουργών του σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Σανάα στα τέλη Αυγούστου. Οι Χούθι διεξήγαγαν παράλληλα εκστρατεία συλλήψεων εργαζομένων σε υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ανσάρ Αλλάχ έχει κατηγορήσει και υπηρεσίες του ΟΗΕ για κατασκοπεία

Ο επικεφαλής του κινήματος Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, έχει κατηγορήσει διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) και της UNICEF, για κατασκοπεία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ καθώς και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, λέγοντας πως δρούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, όπως και οι ΗΠΑ, διεξήγαγαν σειρές πολύνεκρων αεροπορικών βομβαρδισμών σε τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από το κίνημα ανταρτών.

Η Σαουδική Αραβία από την πλευρά της είχε επέμβει στην Υεμένη το 2015, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας αραβικών κρατών με σκοπό την ανατροπή των Χούθι και την αποκατάσταση της εξουσίας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Από τον Απρίλιο του 2022, στη χώρα εφαρμόζεται εύθραυστη εκεχειρία, που γενικά τηρείται, μολονότι τύποις η ισχύς της εξέπνευσε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.