Σάστρε: «Θα έρθω σαν φίλαθλος στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Κηφισιά (23/11, 19:00), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο δεξιός μπακ του «Δικεφάλου», Ζοάν Σάστρε, μίλησε στην κάμερα της Nova ενόψει της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στο νέο γήπεδο της ομάδας, ενώ αποθέωσε και τον Ιβάν Σαββίδη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάστρε:

«Το πρόγραμμα είναι ίδιο για όλες τις ομάδες. Πάντα θα έχουμε διαστήματα με πολλά παιχνίδια. Δεν αλλάζει κάτι, όλες οι ομάδες παίζουν τα ίδια παιχνίδια πάνω κάτω.

Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτή διακοπή ήταν ωφέλιμη για μας και μας βοήθησε».

Για τα στοιχεία που διαθέτει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του και για το αν τους δίδαξε κάτι η ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι η πίεση που βάζουμε πάντα στον αντίπαλο όταν έχει την μπάλα, αλλά εκείνο που νομίζω ότι έχει την περισσότερη σημασία είναι αυτό που κάνουμε εμείς όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας κι αυτό είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία, το να καταφέρνουμε να δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες κοντά στον αντίπαλο. Οπότε πιστεύω ότι αυτά τα δύο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Τώρα όσον αφορά το ματς με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πάντα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, η Λεωφόρος είναι μία δύσκολη έδρα. Ήταν και σε μία περίοδο που ήταν δεν ήταν καλά κι ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι γι’ αυτούς.

Θεωρώ ότι αν κι εμείς κάναμε κάποια πράγματα καλύτερα, αν αντιμετωπίζαμε αυτό το παιχνίδι μετά τη διακοπή θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και θα είχαμε πολλές περισσότερες πιθανότητες να νικήσουμε».

Για το νέο γήπεδο: «Για τον πρόεδρο τι να πω; Είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Πάντα είναι δίπλα μας, όχι μόνο στα αγωνιστικά, αλλά σε ό,τι τον χρειαστούμε. Τα λόγια του πάντα μας βοηθούν, είτε σε καλές, είτε σε κακές στιγμές, να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ξέρει τι να πει και πότε. Είναι φανταστικός, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα σίγουρα το γήπεδο θα είναι κάτι φανταστικό και για την ομάδα, αλλά κυρίως θα είναι πολύ σημαντικό για την πόλη, για τον σύλλογο. Φαντάζεσαι ε την ατμόσφαιρα που μπορεί να επικρατεί εκεί και πραγματικά ανυπομονείς.

Οπότε σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον σύλλογο. Δεν ξέρω αν τότε θα βρίσκομαι εδώ προφανώς, αλλά σαν φίλαθλος θα έρθω σίγουρα».

Για την Κηφισιά: «Έχει αποδείξει ότι είναι μία από τις καλές ομάδες. Είναι μία δυναμική ομάδα, έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Είναι καλή, το έχει αποδείξει ήδη.

Αλλά εμείς από την πλευρά μας αν είμαστε επιθετικοί, αν βγάλουμε ενέργεια, αν είμαστε προσεκτικοί στα μετόπισθεν, αν είμαστε συγκεντρωμένοι, δημιουργήσουμε ευκαιρίες και προσθέσουμε πίεση στα καρέ τους, θα καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».