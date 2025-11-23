Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το 2024 έτοιμος να… μπει στη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αλλάζει τα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό της Ρεάλ Μαδρίτης, θέλοντας να πουλήσει ποσοστό στον πλουσιότερο άνθρωπο του 2024.
Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκέφτεται να παραχωρήσει ποσοστό της ομάδας σε ξένο επενδυτή.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «Βασίλισσας» εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει ένα ποσοστό της τάξεως του 10%, στον Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2024, με την περιουσία του, να «αγγίζει» τα 135 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η πρόταση του Πέρεθ θα παρουσιαστεί στο συμβούλιο του συλλόγου τον επόμενο μήνα. Η επένδυση του Αρνό ενδέχεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς η συνολική αξία της Ρεάλ κοστολογείται στα 10 δις.
Δείτε την ανάρτηση για τη Ρεάλ Μαδρίτης
🚨💣| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Bernard Arnault (l’homme le PLUS RICHE DU MONDE en 2024) est très intéressé à devenir ACTIONNAIRE MINORITAIRE du Real Madrid. ✅💰
✅ Florentino Perez annoncera DEMAIN son plan d’ouverture du Real Madrid aux investissements étrangers. 👀@voz_populi pic.twitter.com/ZCMMICXnR0
— RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) November 22, 2025
