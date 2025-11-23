Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το 2024 έτοιμος να… μπει στη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκέφτεται να παραχωρήσει ποσοστό της ομάδας σε ξένο επενδυτή.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «Βασίλισσας» εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει ένα ποσοστό της τάξεως του 10%, στον Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2024, με την περιουσία του, να «αγγίζει» τα 135 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση του Πέρεθ θα παρουσιαστεί στο συμβούλιο του συλλόγου τον επόμενο μήνα. Η επένδυση του Αρνό ενδέχεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς η συνολική αξία της Ρεάλ κοστολογείται στα 10 δις.

Δείτε την ανάρτηση για τη Ρεάλ Μαδρίτης