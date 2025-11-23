Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία

Με τον ορισμό του στον ημιτελικό του Μουντιάλ U17 σφραγίζεται η πορεία του Βασίλη Φωτιά (Πέλλας) στη διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου στο Κατάρ και ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου. Η επιλογή του από την επιτροπή διαιτησίας της FIFA στον αγώνα Πορτογαλία-Βραζιλία, την Δευτέρα (24/11, 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας), είναι μεγάλη επιτυχία του, στα γήπεδα του Κατάρ.

Ο ημιτελικός αγώνας Πορτογαλία-Βραζιλία είναι ο πέμπτος αγώνας που θα σφυρίξει ο Βασίλης Φωτιάς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών ομάδων U17, με βοηθούς του Μεϊντανά (Αχαΐας) και Παπαδάκη (Ηρακλείου). Την Τετάρτη (5/11) σφύριξε το ματς Μάλι-Νέα Ζηλανδία 3-0 και ακολούθησε δεύτερος ορισμός στον αγώνα Παραγουάη-Παναμάς 2-1, το Σάββατο 8/11. Την Τρίτη 11/11 διαιτήτευσε Χιλή-Καναδάς 2-1, πάλι για τη φάση των ομίλων. Την Τρίτη 18/11 ο διεθνής ρέφερι σφύριξε Μαρόκο-Μάλι 3-2, για τη φάση των «16» που ήταν το τέταρτο παιχνίδι του στη διοργάνωση.

Ο Βασίλης Φωτιάς έχει πετυχημένη διεθνή πορεία. Είναι ήδη στον πίνακα των υποψηφίων ταλέντων της UEFA για την ελίτ κατηγορία της. Το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 στο Κατάρ είναι η τρίτη μεγάλη διοργάνωση του 36χρονου διεθνή διαιτητή. Το καλοκαίρι του 2024 σφύριξε στην τελική φάση του Euro U19 στην Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαιτήτευσε και τον τελικό Ισπανία-Γαλλία 2-0, μαζί του και ο Αθηναίος βοηθός Ανδρέας Φωτόπουλος. Φέτος το καλοκαίρι πήρε μέρος στην τελική φάση του Euro U21, που διεξήχθη στη Σλοβακία, με βοηθούς τους Μεϊντανά (Αχαΐας), Παπαδάκη (Ηρακλείου), VAR τον Ευαγγέλου (Αθηνών), σφύριξε τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία 2-1.

Τέταρτος του Φωτιά στο ματς Πορτογαλία-Βραζιλία θα είναι ο Νοτιοκορεάτης Τσόι Χιουντζάι. Τον άλλο ημιτελικό του Μουντιάλ UEFA Αυστρία-Ιταλία θα διαιτητεύσει ο Χιλιανός Φερνάντο Βέχαρ.