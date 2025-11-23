Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η κυριακάτικη ανάρτηση για να έχει χαρακτήρα λογοδοσίας στους πολίτες -όπως γράφει ο κ. Μητσοτάκης-, θα πρέπει να έχει και αυτοκριτική, λέξη άγνωστη για τον ίδιον και την κυβέρνηση».

Και συνεχίζει: «Ο Πρωθυπουργός σήμερα παρουσίασε ως επιτυχία την παράταση κατά πέντε μήνες του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ενώ η αποτυχία απορρόφησης του 35% των κονδυλίων λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος που προκάλεσε η εκτίναξη των τιμών, είναι ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Πανηγυρίζει για τον δήθεν αναπτυξιακό προϋπολογισμό αποκρύπτοντας τα στοιχεία, του που καταδεικνύουν γλαφυρά τη συνέχιση της φορο-επιδρομής μέσω της ακρίβειας και των έμμεσων φόρων σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Αποσιώπησε πως οι ονομαστικές αυξήσεις στις συντάξεις υπολείπονται τουλάχιστον κατά 2/3 της αύξησης στον σωρευτικό πληθωρισμό τροφίμων που επιφύλαξε στους καταναλωτές η κυβέρνηση του.

Για την τέταρτη στη σειρά αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους επαγγελματίες που φέρνει από 1-1-2026 η κυβέρνηση του ούτε λόγος.

Συνεχίζει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με απόκρυψη των σκληρών μέτρων επιβάρυνσης, που επιλέγει η κυβέρνηση στραγγαλίζοντας την μεσαία τάξη».

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

«Κυρίως όμως κάνει εντύπωση η σιωπή του, την ώρα που μιλά για «Δικαιοσύνη», για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Εδώ και δύο μέρες έχει αποκαλυφθεί από συγκεκριμένη μαρτυρία στη δίκη των υποκλοπών ότι χειραγωγήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή του 2022 με τους μάρτυρες να παίρνουν σημειώματα με τις ερωτήσεις των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και επιπλέον ότι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονταν προκαταβολικά για τις «αιφνιδιαστικούς» ελέγχους στα σπίτια τους από την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένος μάρτυρας δήλωσε ότι τον διαβεβαίωναν πως «όσο είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται τίποτα».

«Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη αυτή κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου που ακουμπά και πάλι την αυλή του;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς και συνεχίζει:

Για Βορίζια

«Και κάτι τελευταίο: Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για _«θανάτους που προκαλεί ένα «έθιμο» που κυριολεκτικά σκοτώνει_»; «Θανάτους» είχαμε στα Βορίζια ή ανθρωποκτονίες;

Υπάρχουν «εθιμικές ανθρωποκτονίες» κατά τον κ. Μητσοτάκη; Ως τέτοιες αντιλήφθηκε τη δράση εγκληματικών ομάδων στα Βορίζια; Δεν άκουσε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός του Μιχάλης Χρυσοχοΐδης;».