Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η χθεσινή παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης εξελίχθηκε σε επεισοδιακή, όταν διαδηλωτές παρενέβησαν αιφνιδιαστικά κατά την 1η Πράξη — με έναν εξ αυτών να ανεβαίνει στη σκηνή, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας αλλά και έντονες αντιδράσεις από το κοινό, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται οι New York Times.

Η αστυνομία, κληθείσα από την υπηρεσία ασφαλείας του οργανισμού, συνέλαβε τρία άτομα και τα απομάκρυνε από την αίθουσα.

Αν και το ακριβές περιεχόμενο της διαμαρτυρίας δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, θεατές αναφέρουν ότι ένας από τους διαδηλωτές στράφηκε λεκτικά κατά του δισεκατομμυριούχου βιομήχανου Ντέιβιντ Χ. Κοχ — αμφιλεγόμενης προσωπικότητας που είχε χρηματοδοτήσει συντηρητικές πολιτικές καμπάνιες και πρωτοβουλίες που αμφισβητούσαν την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με παρευρισκόμενο, ένας από τους διαδηλωτές χρησιμοποίησε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς από τη σκηνή για τον Κοχ και φώναξε: «Ξέρετε ότι έχω δίκιο».

Ο Κοχ, ο οποίος πέθανε το 2019, διατηρούσε στενούς δεσμούς με το Lincoln Center· το θέατρο που φιλοξενεί το New York City Ballet φέρει το όνομά του και θεωρείται σημαντικός δωρητής στον χώρο των τεχνών.

Παρότι ο Κοχ έχει πεθάνει, η σχέση του με τον συντηρητικό χώρο συνεχίζει να δημιουργεί αντιδράσεις. Το Θέατρο David H. Koch στο Lincoln Center — δίπλα στη Met — εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς της παρουσίας του.

«Ίσως να μπέρδεψαν το θέατρο», σχολίασε σκωπτικά το Σάββατο ο γενικός διευθυντής της Met, Πίτερ Γκελμπ, στους NYT.

Ο Γκελμπ δήλωσε ότι ένας από τους δύο φρουρούς που τοποθετούνται σε κάθε άκρη της πρώτης σειράς της πλατείας — ειδικά για να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά — δεν βρισκόταν στη θέση του. Αυτό επέτρεψε στους δύο διαδηλωτές να περπατήσουν σε ένα στενό πέρασμα κατά μήκος του τοίχου, δίπλα στο αριστερό μέρος της ορχήστρας, και να φτάσουν στη σκηνή.

Η παράσταση συνεχίστηκε κανονικά

Η παράσταση διακόπηκε για περίπου ένα τέταρτο της ώρας, προτού συνεχιστεί.

«Είμαι στη Met Opera βλέποντας την Κάρμεν», έγραψε στο X γύρω στις 9 μ.μ. η Γκέιλ A. Μπρούερ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης. «Υπέροχη παραγωγή, αλλά υπάρχει κάποια αναστάτωση/διαμαρτυρία, οπότε η παράσταση έχει προσωρινά διακοπεί». Λίγο αργότερα, ενημέρωσε: «Η Κάρμεν συνεχίστηκε».

I am at the Met Opera experiencing Carmen. A great production but there is some disturbance/protest so the opera has been temporarily suspended. — Gale A. Brewer (@galeabrewer) November 22, 2025



Αν και παρεμβάσεις σε πολιτιστικά γεγονότα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια — ιδίως λόγω της οργής για τους θανάτους αμάχων στη Γάζα — η είσοδος διαδηλωτών πάνω στη σκηνή προκάλεσε αρχικά σύγχυση, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για σκηνοθετικό εύρημα.

Η αμηχανία σύντομα μετατράπηκε σε οργή, με μέλη του κοινού να φωνάζουν «Χαμένε» και «Βάλτε τους στη φυλακή».

Αδιευκρίνιστο το κίνητρο της διαμαρτυρίας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Met, οι διαδηλωτές ακούστηκαν να αναφέρονται στο Project 2025, την πολιτική πλατφόρμα του Heritage Foundation που λειτουργεί ως προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, «δεν υπάρχουν ακόμη πλήρεις πληροφορίες για το κίνητρο της διαμαρτυρίας», ανέφερε η διευθύντρια Τύπου Τζεν Λούτζο.

Η παραγωγή της «Κάρμεν», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2024, μεταφέρει την ιστορία του Μπιζέ σε μια σύγχρονη αμερικανική τοποθεσία κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Παρότι αξιοποιεί σκηνικό που παραπέμπει στο μεταναστευτικό ζήτημα, δεν το σχολιάζει άμεσα — παρά το γεγονός ότι αποτελεί κεντρικό πολιτικό θέμα κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @metopera