Παγκράτι: «Δεν κατάλαβα πώς συνέβη το δυστύχημα, ούτε θυμάμαι» – Σπάει τη σιωπή του ο οδηγός του ΙΧ
Ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε την 75χρονη υποστηρίζει ότι δεν κατάλαβε πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο στο Παγκράτι.
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
- Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Τη σιωπή του για το μοιραίο τροχαίο στο Παγκράτι, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 75χρονης γυναίκας που περπατούσε αμέριμνη μαζί με την κόρη της, έσπασε ο 84χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα.
Υπενθυμίζεται ότι ήταν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου όταν ο 84χρονος οδηγός έσπειρε τον τρόμο στο Παγκράτι, καθώς εκτός του ότι προσέκρουσε πάνω σε οχήματα, παρέσυρε και την άτυχη 75χρονη.
Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Μιλώντας στο MEGA υποστήριξε ότι ούτε κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα αλλά ούτε και θυμάται.
«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν γνώριζε την άτυχη γυναίκα, απαντώντας αρνητικά. «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά» συμπλήρωσε ο 84χρονος.
- LIVE: Ίντερ – Μίλαν
- Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
- Μια νίκη – τίτλου, ο Έσε κι ένα… τρολάρισμα
- Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
- Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
- Αποθέωση για τον Χιμένεθ στην OPAP Arena: Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ (vid, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις