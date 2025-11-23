Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Κοριτσάκι 2 ετών έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του, όταν ξαφνικά παρουσίασε έντονη αδιαθεσία
Βαρύ πένθος επικρατεί στην Τύλισο του δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, για την απώλεια ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 23 Νοεμβρίου.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του, όταν ξαφνικά παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, σύμφωνα με το patris.gr.
Ξεψύχησε στην αγκαλιά της μητέρας του
Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αμάξι στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι ξεψύχησε στην αγκαλιά της. Να σημειωθεί ότι ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας που έχει ακόμα ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.
Η νεκρώσιμη ακολουθία του δίχρονου κοριτσιού θα τελεστεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:00.
