Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανεστάλη η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν να πετάνε «αρκετά drones».

Με δήλωσή του, που έγινε μέσω του Χ, ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ολλανδίας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, ανακοίνωσε:

«Επομένως, η πολιτική και στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί. Οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του Υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Και πρόσθεσε ότι «η αστυνομία και ο Βασιλικός Ολλανδικός Στρατός (KMar) βρίσκονται επίσης επί τόπου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», κατέληξε.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven. Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse. Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

«Υβριδικός Πόλεμος»

Νωρίτερα, ο Μπρέκελμανς έγραψε επίσης στο Χ ότι το βράδυ της Παρασκευής «εντοπίστηκαν drones πάνω από την Αεροπορική Βάση Φόλκελ», περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αϊντχόφεν.

«Χρησιμοποιήθηκαν όπλα από το έδαφος για την κατάρριψή τους. Τα drones έφυγαν από την περιοχή και δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Τα περιστατικά στην Ολλανδία έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από άλλα αντίστοιχα, στην Πολωνία, το Βέλγιο και τη Βαλτική.

Τον Σεπτέμβριο, περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά.

Έκτοτε, πολυάριθμες πτήσεις drones, οι περισσότερες από τις οποίες είναι άγνωστης προέλευσης, έχουν διαταράξει τις αεροπορικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε χαρακτηρίσει αυτές τις εισβολές «υβριδικό πόλεμο».