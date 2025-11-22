Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 (Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία) θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη την Κυριακή. Στη συνάντηση στην Ελβετία θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, για το οποίο ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία έχουν ήδη εκδώσει κοινό ανακοινωθέν με τις παρατηρήσεις τους. Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Ευρωπαϊκό σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης

Τη συμμετοχή των Ευρωπαίων αξιωματούχων επιβεβαίωσαν διπλωμάτες στο περιθώριο της Συνόδου της G20, που πραγματοποιείται στο Γιοχάνεσμπουργκ. Επίσης, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες της Γενεύης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται πηγές, θα είναι ο διπλωματικός σύμβουλος, Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Σύμφωνα με πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση, έχει εκπονηθεί ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη σταλεί στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Σύνοδος της ΕΕ τη Δευτέρα

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δείχνουν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Πιστεύουν ότι ευνοεί υπερβολικά τη Ρωσία, ενώ εκφράζουν αντιρρήσεις και για τις πρόνοιες που περιλαμβάνει σχετικά με την εμπλοκή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στη διαδικασία ειρήνευσης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Αγκόλα, Λουάντα. Στη συνάντησή τους θα συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine. The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work. We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO — António Costa (@eucopresident) November 22, 2025

Ο Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι «το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Και πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

Στη Γενεύη ο Ντρίσκολ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, έχει ήδη φτάσει στην Ελβετία, για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Ε3, αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Επίσης, η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο, Κυριακή.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους πολύ σύντομα.

Έτοιμο το διάταγμα Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε στο Telegram:

«Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία».

Και πρόσθεσε: «Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε το διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα ταξιδέψει στη Γενεύη. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η αποστολή θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».