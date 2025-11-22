Live streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Λάρισας
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ν.Ο. Λάρισας, για την 8η αγωνιστική της Water Polo League.
- Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
- Πέθανε ο πρώτος γνωστός ασθενής με γρίπη των πτηνών Η5Ν5
- Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Στη «μάχη» του πρωταθλήματος επιστρέφει, το Σάββατο (22/11) το μεσημέρι, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Λάρισας, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ματς για την 8η αγωνιστική της Water Polo League.
Παρακολουθήστε το Ολυμπιακός ΝΟ Λάρισας:
- LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
- Πέρασε από το «Μολινό» η Κρίσταλ Πάλας (2-0), εντός έδρας νίκες για Μπράιτον (2-1) και Φούλαμ (1-0)
- Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
- Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Μυθικό «διπλό» στο «Άνφιλντ»
- LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις