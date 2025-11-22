Live streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Λάρισας

Στη «μάχη» του πρωταθλήματος επιστρέφει, το Σάββατο (22/11) το μεσημέρι, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Λάρισας, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ματς για την 8η αγωνιστική της Water Polo League.

