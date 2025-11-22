Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/11): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Ατρόμητος και τα παιχνίδια της Stoiximan GBL
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (22/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις με το Ολυμπιακός - Ατρόμητος να ξεχωρίζει...
Γεμάτο είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) με τις αθλητικές μεταδόσεις, καθώς η δράση στα πρωταθλήματα επιστρέφει, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με το Ολυμπιακός – Ατρόμητος να ξεχωρίζει στη Super League.
Από εκεί και πέρα, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται στις 19:30 τον Παναιτωλικό, ενώ μισή ώρα αργότερα (20:00), ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Δράση έχει και στη Stoiximan GBL, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό στις 16:00 να σηκώνει την αυλαία της 8ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με το Ολυμπιακός – Ατρόμητος και τις «μάχες» σε Ελλάδα και Ευρώπη
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ρέα Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 Action 24 Ηρακλής – Καβάλα Super League 2
14:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Τσέλσι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup
15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Θέλτα La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Μπολόνια Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Τζένοα Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Περιστέρι Betsson GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR GBL
16:30 Novasports Extra 4 Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:00 Novasports Start Φούλαμ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup
17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπέρμιγχαμ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο La Liga
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Καρδίτσα GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Προμηθέας GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γρανάδα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Γιουβέντους Serie A 2025-26
19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Τρέντο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League
19:30 Novasports 3HD Κολωνία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26
19:45 Novasports 2HD Άγιαξ – Εξέλσιορ Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night Αρμάν Τσαρουκιάν – Νταν Χούκερ
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ατρόμητος Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Μίλων Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λανούς – Ατλέτικο Μινέιρο Copa Sudamericana
